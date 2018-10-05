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: bizi köşeye sıkıştırdı

, Porto maçını SABAH'a değerlendirdi: "Porto'da santrforsuzluğun faturasını ödedik. son ana kadar kulübü oyaladı ve 24 saatte gidip bizi köşeye sıkıştırdı. Ocak ayında kesinlikle santrfor alacağız"

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018
Abdurrahim Albayrak: Gomis bizi köşeye sıkıştırdı

2.Başkanı , 1-0 kaybettikleri Porto maçının ardından Dragao Stadı'nda SABAH'a özel açıklamalar yaptı. "Çok üzüldüm. Güzel futbola seviniyoruz ama o sevinç üzüntümüzü örtmüyor'' diyerek sözlerine başlayan Albayrak, "4 maçımız daha var. Porto'da bu futbolu oynadıktan sonra Schalke'yi yeneceğiz. Biz bu gruptan çıkacağız'' iddiasında bulundu. Çok gol kaçırdıklarını kabul eden Albayrak, "6-7 net gol pozisyonu vardı ama gol atamadık, Serdar'ın da penaltı pozisyonu vardı. Sen atamıyorsan sana atıyorlar işte'' dedi.

EREN OLSA 2 TANE ATARDI

"Galatasaray'ın net bir santrforu olsa ilk yarıda 2-0 öne geçmişti'' yorumuna ''Kesinlikle'' diye katılan Albayrak, "Eren oynasaydı herhalde 2 tane atardı! Transfer döneminde son ana kadar bizi oyalayan ve 24 saatte gidip köşeye sıkıştıran , almak istediğimiz forvetin (Modeste) 25 milyon Euro ceza riski olması... Hepsi etkendi ve üst üste geldi! Porto'da santrforsuzluğun faturasını, bedelini ödedik. Ocak'ta kesinlikle santrfor alacağız" ifadelerini kullandı.

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Abdurrahim Albayrak: Gomis bizi köşeye sıkıştırdı
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