Fenerbahçe sil baştan

Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu yoğun eleştirilerin gölgesinde çıktığı Spartak Trnava maçında sistemi 'sil baştan' yaptı ve kariyerinde bir ilke imza attı. Bundan önce 4-2-3-1 sistemi ile oynayan Hollandalı hoca, daha hücumcu bir kadro için sahaya çift forvetli 3-5-2 sistemi ile çıktı. Defansta Neustadter-Reyes-Skertel görev alırken, iki kanatta Hasan Ali ile Isla oynadı. Orta üçlü Eljif-Ayew-Jailson'dan oluştu. Forvette ise Frey-Slimani görev yaptı. Şener, Mehmet Topal, Benzia ve Aatif'ı yedeğe çeken Cocu böylece teknik direktörlük kariyerinde ilk kez üçlü defansla sahaya çıktı.

KOÇ'A YANAL BASKISI

FENERBAHÇELI taraftarlar ilk yarı bitimi, eski teknik direktörleri Ersun Yanal lehine tezahüratta bulundular. Maçtan sonra da başkan Ali Koç'un arabasının etrafını saran sarı-lacivertliler, "Ersun Yanal" diye bağırmaya devam ederek, "Yanal'ı takımın başına getir başkan" diye seslendiler

ELJİF ELMAS, MAKEDONYA MİLLİ TAKIMI'NA ÇAĞRILDI

FENERBAHÇE'NIN genç orta saha oyuncusu Eljif Elmas, Makedonya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Lihtenştayn ve Ermenistan maçlarının aday kadrosuna çağrıldı. Teknik direktör Igor Angelovski, kadroda çok fazla değişiklik yapmadığını ifade ederek, "İlk maçımıza odaklandık. Üç puan alıp kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz" dedi. Makedonya, 13 Ekim'de evinde Lihtenştayn, 16 Ekim'de deplasmanda Ermenistan ile karşılaşacak.