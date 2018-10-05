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'dan imalı açıklaması

Giriş Tarihi: 5.10.2018
Galatasaray'dan imalı Eren Derdiyok açıklaması

Porto maçı öncesi doktorların "Oynayabilir" raporuna rağmen, "Ağrılarım var" diyen ve Terim tarafından kadroya alınmayan ile SelçuAntalyalya'ya götürülmedi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Eren'in ağrı şikayetlerinin devam etmesinin, 'ın ise kasık adalesindeki ağrıların geçmemesi üzerine iki oyuncumuzun da Antalya kadrosundan çıkarılmasına karar verilmiştir" denildi.

ASLAN'A COŞKULU KARŞILAMA
Porto maçından sonra İstanbul'a gelmeyen ve kamp için direkt Antalya'ya uçan , burada coşkuyla karşılandı. Taraftarlar, ve oyunculara moral verdi.

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Galatasaray'dan imalı Eren Derdiyok açıklaması
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