Galatasaray'dan imalı Eren Derdiyok açıklaması

Porto maçı öncesi doktorların "Oynayabilir" raporuna rağmen, "Ağrılarım var" diyen ve Terim tarafından kadroya alınmayan Eren Derdiyok ile SelçuAntalyalya'ya götürülmedi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Eren'in ağrı şikayetlerinin devam etmesinin, Selçuk İnan'ın ise kasık adalesindeki ağrıların geçmemesi üzerine iki oyuncumuzun da Antalya kadrosundan çıkarılmasına karar verilmiştir" denildi.

ASLAN'A COŞKULU KARŞILAMA

Porto maçından sonra İstanbul'a gelmeyen ve kamp için direkt Antalya'ya uçan Galatasaray, burada coşkuyla karşılandı. Taraftarlar, Fatih Terim ve oyunculara moral verdi.