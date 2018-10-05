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'dan kararı sonrası 'Şampiyonlar Ligi' açıklaması

, 'nın kapsamında yapılan anlaşmayı yeniden gözden geçirme kararı ile ilgili resmi siteden bir açıklama yayınladı.

Giriş Tarihi: 5.10.2018 17:10 Güncelleme Tarihi: 5.10.2018 17:12
Galatasaray'dan UEFA kararı sonrası 'Şampiyonlar Ligi' açıklamas��

, 'nın kapsamında yapılan anlaşmayı yeniden gözden geçirme kararı ile ilgili resmi siteden bir açıklama yayınladı.

Bu açıklamada Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer almasını etkileyen herhangi bir şey bulunmadığı belirtildi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"UEFA iç işleyişi dahilinde;

UEFA Üst Yargı Organı, Kulübümüz ile ilgili Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun aldığı Uzlaşma Anlaşması kararıyla ilgili değerlendirme ve ek bilgiler talep etmiştir.

UEFA'nın iç prosedürleri dahilinde yapılan ve Haziran 2018'den bu yana süren bu süreç ve bu işlem, Kulübümüzün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer almasını etkilememektedir. Kulübümüz, imzaladığı Uzlaşma Anlaşması çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kulübümüz bu işleyiş süreci dahilinde, UEFA'nın ilgili kurumlarına gerekli resmi açıklama ve yanıtlarını vermektedir ve Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda resmi yanıt ve aksiyonlarını vermeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Galatasaray'dan UEFA kararı sonrası 'Şampiyonlar Ligi' açıklaması
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