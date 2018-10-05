Galatasaray
'ın Porto'ya mağlup olduğu maçın ardından rakibiyle forma değiştiren Belhanda
'nın kısa sohbette çok neşeli hali G.Saray taraftarının sabrını taşırdı. beIN Sports yorumcusu G.Saray eski kaptanı Tugay Kerimoğlu
da "Ne güzel, değil mi? Gülüyor, keyfi yerinde, huzurlu. Fotoğraf belli. Burada hizmet ettiğin kulüp sana değer vermiş, karşılığında seninle kontrat imzalamış, keyfin yerinde, umursamıyorsun" yorumu da büyük ses getirdi. BİR SORU - İKİ CEVAP
Belhanda'nın Porto maçındaki performansı kadar maç sonundaki tavırları da tartışıldı. Görüşünüz nedir LEVENT TÜZEMEN: Kazansa konuşulmazdı
Yabancı oyunculara kulüpler, taraftarların hassasiyetleri konusunda bilgi vermelidirler. Galatasaray, Porto'yu yenseydi Belhanda'nın üzerinde rakip takım formasıyla Brahimi ile yaptığı sohbet asla göze batmazdı. Galatasaray, Porto'da kazanabileceği maçı kaybettiği için taraftar haklı olarak kahroldu. Maç boyu vasat bir oyun sergileyen Belhanda'nın yenilgiyi düşünmeden sohbette verdiği formalı ve gülücüklü fotoğraf haklı olarak taraftarı öfkelendirdi. BÜLENT TİMURLENK: Önce güldürsün de...
Chelsea'nin hocası Sarri 89'da golü yiyip galibiyeti kaçırdığı Liverpool maçında rakibin hocası Klopp'a gülerek sarıldı. Herkes alkışladı, takdir etti. Oyun bu, savaş değil elbette. Lakin Belhanda'nın geldiği günden beri gamsız görüntüsü ve kendini formaya adamışlıktan uzak performansı "Gülünecek ne var" dedirtiyor. Belhanda, arada bir giydiği formanın hakkını verir, yeri gelir tek başına maç alır, tribünlerin yüzünü güldürürse fena olmaz. Bu "çok profesyonel" hali çekilmiyor açıkçası…