Güneş faturayı kendisine kesti

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş
, rakibe pozisyon vermedikleri maçta yedikleri golden sonra oyundan koptuklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Ne oyundakiler ne de sonradan girenler kazanma isteği gösteremedi. Demek ki takımı iyi hazırlayamamışız. Benim eksikliğim. Bu kadar kötü bir futbol beklemiyordum. Malmö karşısında en azından beraberlik çıkarmamız gerekiyordu.
Kaybettiğimiz için üzüldük. Maçtan önce kurduğumuz hayallerle, oyun sırasındaki gerçekler uyuşmayınca yenilgi kaçınılmaz oluyor
" dedi. SARPSBORG, EVİNDE GENK'İ 3-1 YENDİ
BEŞIKTAŞ'IN İstanbul
'da 3-1 yendiği Sarpsborg
, evinde Genk'i aynı skorla mağlup ederek, averajla liderliğe yükseldi. Norveç ekibinin gollerini Mortensen (2) ve Zachariassen kaydederken, Belçika
temsilcisi tek sayısını Trossard ile buldu.