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Güneş faturayı kendisine kesti

“Hiçbir futbolcum kazanma isteğini gösteremedi. Demek ki takımı maça iyi hazırlayamamışız. Bu durum benim eksikliğim. Bu kadar kötü bir oyun beklemiyordum...”

Giriş Tarihi: 5.10.2018
Güneş faturayı kendisine kesti
Beşiktaş Teknik Direktörü , rakibe pozisyon vermedikleri maçta yedikleri golden sonra oyundan koptuklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Ne oyundakiler ne de sonradan girenler kazanma isteği gösteremedi. Demek ki takımı iyi hazırlayamamışız. Benim eksikliğim. Bu kadar kötü bir futbol beklemiyordum. Malmö karşısında en azından beraberlik çıkarmamız gerekiyordu. Kaybettiğimiz için üzüldük. Maçtan önce kurduğumuz hayallerle, oyun sırasındaki gerçekler uyuşmayınca yenilgi kaçınılmaz oluyor" dedi.

SARPSBORG, EVİNDE GENK'İ 3-1 YENDİ
BEŞIKTAŞ'IN 'da 3-1 yendiği , evinde Genk'i aynı skorla mağlup ederek, averajla liderliğe yükseldi. Norveç ekibinin gollerini Mortensen (2) ve Zachariassen kaydederken, temsilcisi tek sayısını Trossard ile buldu.
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Güneş faturayı kendisine kesti
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