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İslam Slimani 'ye hayat verdi

Cezayirli yıldızının 2 golüyle 'yı yenip 3 maç sonra (D.Zagreb, Beşiktaş, Rize) galibiyet sevinci yaşadı. D Grubu'na farklı Zagreb yenilgisiyle başlayan sarı-lacivertliler, Spartak Trnava karşısında ilk yarı gol bulamadı. Ancak ikinci yarıya İSLAM SLIMANI damgasını vurdu. Bu galibiyet ligdeki Başakşehir maçı öncesi de camiaya moral oldu. Kanarya, 25 Ekim'de Dinamo Zagreb'e 2-0 yenilen Belçika ekibi Anderlecht'e konuk olacak. Rakipte Vranjes kırmızı kart cezalısı

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018
İslam Slimani Fenerbahçe'ye hayat verdi
Dk. 51 Slimani 1-0
Hasan Ali'nin soldan ortasında ceza sahasında karambol oluştu. Chudy topu yumruklayamadı. Slimani golünü attı.

Dk. 68 Slimani 2-0
Ayew'in soldan ortasına, kalabalık S.Trnava savunması arasından yükselen Slimani'nin kafasında top ağlarla buluştu.

1- Camia olarak çok acil nefese ihtiyacı olan 'ye Cocu'dan suni teneffüs gibi bir hamle geldi. Rize maçının ikinci yarısında denediği 3-5-2 taktiğiyle maça başladı Hollandalı... Bu başlangıç ilk 45 dakikada kanayan yaraya pansuman olamadı.
2- Takım devre arasına girerken yuhalandı, tribünler Ersun Yanal sesleriyle inledi. Galiba bu protesto takımı kamçıladı. İkinci yarıda herkes daha agresifti. Bu saldırgan oyun, karambolden de olsa Fenerbahçe'nin golü hemen bulmasına vesile oldu...
3- 1-0'dan sonra akışkanlık arttı. Hem Trnava'nın biraz öne çıkması, hem de oyunculardaki özgüven artışı daha fazla pozisyon bulmasını sağladı Fenerbahçe'nin... Hızlı ataklardan birinde ikinci gol bulununca takım bu sezon ilk kez rahat bir nefes aldı.
4- Galibiyete rağmen tribünler Ayew ve Reyes'e çıkarken tepki gösterdi. Ayew, geldiğinden bu yana hiç gelişme göstermeyerek kredisini bitirdi. Mutlaka sahada daha etkin olması gerek. Reyes ise bir stoper olarak sertliğini artırmak zorunda.
5- Son paragraf Eljif Elmas'a... Her geçen gün kendini geliştiriyor. Dün akşamın yıldızlarından biriydi. Hem enerjisi hem oyun görüşü büyük bir futbolcu olacağının işareti... Fenerbahçe'nin ilk 11'inde forma giymeyi sonuna kadar hak ediyor.

ŞEHİT AİLELERİNİ UNUTMADI
33 günlük suskunluğunu iki golle bozan Slimani, Trnava maçı sonrası duygularını dile getirirken önceliği şehitlere verdi. Cezayirli yıldız, "Maç öncesinde şehit haberlerine çok üzüldük. Ailelerine baş sağlığı diliyorum" dedi. Slimani galibiyet içinse "Sorun adaptasyon değil. İyi reaksiyon gösterdik. Bu skor ilerisi için bize güven verecektir" şeklinde konuştu.

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Fenerbahçe'nin bu sezon resmi maçlarda attığı 8 gol, 7 farklı oyuncudan geldi. Slimani (3) ve Ayew (2) birden fazla rakip fileleri havalandıran isimler oldu.

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Bu sezon Fenerbahçe formasıyla resmi maçlarda hem gol, hem asist yapan tek oyuncu Andre Ayew oldu. (2 gol & 1 asist).
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İslam Slimani Fenerbahçe'ye hayat verdi
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