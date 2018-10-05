İslam Slimani Fenerbahçe'ye hayat verdi

Dk. 51 Slimani 1-0
Hasan Ali'nin soldan ortasında ceza sahasında karambol oluştu. Chudy topu yumruklayamadı. Slimani golünü attı. Dk. 68 Slimani 2-0
Ayew'in soldan ortasına, kalabalık S.Trnava savunması arasından yükselen Slimani'nin kafasında top ağlarla buluştu. 1-
Camia olarak çok acil nefese ihtiyacı olan Fenerbahçe
'ye Cocu'dan suni teneffüs gibi bir hamle geldi. Rize maçının ikinci yarısında denediği 3-5-2 taktiğiyle maça başladı Hollandalı...
Bu başlangıç ilk 45 dakikada kanayan yaraya pansuman olamadı. 2-
Takım devre arasına girerken yuhalandı, tribünler Ersun Yanal sesleriyle inledi. Galiba bu protesto takımı kamçıladı
. İkinci yarıda herkes daha agresifti. Bu saldırgan oyun, karambolden de olsa Fenerbahçe'nin golü hemen bulmasına vesile oldu... 3-
1-0'dan
sonra akışkanlık arttı. Hem Trnava'nın biraz öne çıkması, hem de oyunculardaki özgüven artışı daha fazla pozisyon bulmasını sağladı Fenerbahçe'nin... Hızlı ataklardan birinde ikinci gol bulununca takım bu sezon ilk kez rahat bir nefes aldı. 4-
Galibiyete rağmen tribünler Ayew ve Reyes'e çıkarken tepki gösterdi.
Ayew, geldiğinden
bu yana hiç gelişme göstermeyerek
kredisini bitirdi. Mutlaka
sahada daha etkin olması gerek. Reyes ise bir stoper olarak sertliğini artırmak zorunda. 5- Son paragraf Eljif Elmas'a...
Her geçen gün kendini
geliştiriyor. Dün akşamın yıldızlarından
biriydi. Hem enerjisi
hem oyun görüşü büyük bir
futbolcu olacağının işareti... Fenerbahçe'nin ilk 11'inde forma giymeyi sonuna kadar hak ediyor. ŞEHİT AİLELERİNİ UNUTMADI
33 günlük suskunluğunu iki golle bozan Slimani, Trnava maçı sonrası duygularını dile getirirken önceliği şehitlere verdi. Cezayirli yıldız, "Maç öncesinde şehit haberlerine çok üzüldük. Ailelerine baş sağlığı diliyorum" dedi. Slimani galibiyet içinse "Sorun adaptasyon değil. İyi reaksiyon gösterdik. Bu skor ilerisi için bize güven verecektir" şeklinde konuştu. 8
Fenerbahçe'nin bu sezon resmi maçlarda attığı 8 gol, 7 farklı oyuncudan geldi. Slimani (3) ve Ayew (2) birden fazla rakip fileleri havalandıran isimler oldu. 1
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla resmi maçlarda hem gol, hem asist yapan tek oyuncu Andre Ayew oldu. (2 gol & 1 asist).