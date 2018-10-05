Milan’ı, Hakan kurtardı

UEFA Avrupa Ligi Milan
'ın Olympiako
s'u 3-1 yendiği maça Hakan Çalhanoğlu
damga vurdu. Milan 1-0 gerideyken 54'te oyuna giren Hakan, 2 asistle galibiyetle önemli rol oynadı. Golleri Cutrone (2) ile Higuain attı. Toplu sonuçlar: A Grubu:
Zürih- Ludogorets: 1-0, Leverkusen -AEK: 4-2. B Grubu:
Salzburg-Celtic: 3-1, Rosenborg-Leipzig: 1-3. C Grubu:
Zenit-Slavia Prag: 1-0, Bordeaux- Kopenhag: 1-2. E Grubu:
Karabağ- Arsenal: 0-3. V.Poltava- S.Lizbon: 1-2. F Grubu:
Milan-Olympiakos
: 3-1, Real Betis
- Dudelange: 3-0. G Grubu:
Rangers-Rapid Wien: 3-1, S.Moskova- Villarreal: 3-3. H Grubu:
Limassol- Marsilya: 2-2, Frankfurt-Lazio: 4-1. K Grubu:
Astana-Rennes: 2-0, Jablonec-D.Kiev: 2-2. L Grubu:
BATEPAOK: 1-4, Chelsea-Mol Vidi: 1-0.