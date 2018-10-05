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Milan’ı, Hakan kurtardı

Giriş Tarihi: 5.10.2018
Milan’ı, Hakan kurtardı
UEFA Avrupa Ligi Milan'ın Olympiakos'u 3-1 yendiği maça damga vurdu. Milan 1-0 gerideyken 54'te oyuna giren Hakan, 2 asistle galibiyetle önemli rol oynadı. Golleri Cutrone (2) ile Higuain attı. Toplu sonuçlar: A Grubu: Zürih- Ludogorets: 1-0, Leverkusen -AEK: 4-2. B Grubu: Salzburg-Celtic: 3-1, Rosenborg-Leipzig: 1-3. C Grubu: Zenit-Slavia Prag: 1-0, Bordeaux- Kopenhag: 1-2. E Grubu: Karabağ- Arsenal: 0-3. V.Poltava- S.Lizbon: 1-2. F Grubu: Milan-: 3-1, - Dudelange: 3-0. G Grubu: Rangers-Rapid Wien: 3-1, S.Moskova- Villarreal: 3-3. H Grubu: Limassol- Marsilya: 2-2, Frankfurt-Lazio: 4-1. K Grubu: Astana-Rennes: 2-0, Jablonec-D.Kiev: 2-2. L Grubu: BATEPAOK: 1-4, Chelsea-Mol Vidi: 1-0.
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Milan’ı, Hakan kurtardı
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