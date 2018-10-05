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: Bir maç istemeden kazanılmaz

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında İsveç'in takımına deplasmanda 2-0 yenilen 'ın teknik direktörü , geriye düştükten sonra gol pozisyonu üretememeleri ve rakibin oynamasına izin vermelerinin üzüntü verici olduğunu söyledi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018 01:12 Güncelleme Tarihi: 5.10.2018 01:59
Şenol Güneş: Bir maç istemeden kazanılmaz

Güneş, Yeni Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyeti hak ettiği için Malmö'yü tebrik ettiğini belirtti.

Kazanmayı düşündükleri bir maçı kaybettiklerini dile getiren Güneş, "İlk 30 dakikada oyunun içindeydik. İlk yarının son bölümünde rakip oyuna hakim oldu. Yediğimiz ilk golden sonra her şey bizim için kötü gitti." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada ilk 11'de forma giyen ve sonradan oyuna dahil olan siyah-beyazlı oyuncuların çoğundan verim alamadıklarını anlatan Güneş, şöyle konuştu:

"Mağlubiyet acı ve üzüntü verici ama daha da kötüsü 1-0 ve 2-0'dan sonra pozisyon üretemeyen ve rakibin oynamasına izin veren dağınık bir görüntü ortaya koymamızdı. Bir maç istemeden kazanılmaz. Kaybettiğimiz için üzgünüz çünkü buradan en az beraberlikle ayrılıp avantaj elde etmek istiyorduk ama maalesef mağlup olduk. Şimdi her takım grupta ortak oldu."

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Şenol Güneş: Bir maç istemeden kazanılmaz
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