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sporlu futbolculara milli davet

sporlu 9 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018 18:46 Güncelleme Tarihi: 5.10.2018 18:52
Trabzonsporlu futbolculara milli davet

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, oyuncular , Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Esteban Alvarado, Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Filip Novak, Vahid Amiri ve Majid Hosseini'ye ülkelerinin milli takımlarından davet geldiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Yusuf Yazıcı, A Milli Takımımızın 11 Ekim'de Rize'de Bosna Hersek'le oynayacağı özel maçın ve 14 Ekim'de Rusya ile deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının aday kadrosuna davet edildi. Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır ise Ümit Milli Takımımızın 12 Ekim'de Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı ile Fransa'nın Rouen kentinde yapacağı hazırlık maçı ve 16 Ekim'de Macaristan'ın Felcsut kentinde Macaristan 21 Yaş Altı Takımı ile yapacağı 2019 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme maçı aday kadrosuna davet edildi."

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Trabzonsporlu futbolculara milli davet
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