Fenerbahçe'de deprem

Fenerbahçe'de Spartak Trnava galibiyeti sonrası tansiyonun düşmesi beklenirken dün akşam saatlerinde kulüp resmi sitesinden yapılan açıklama gündeme bomba gibi düştü. Aykut Kocaman
'ın ekibinde yer alan ve Cocu ile çalışmaya devam eden Murat Öztürk (Kaleci antrenörü), Turgay Altay (Analist) ve Alper Aşçı (Kondisyoner) ile yollar ayrıldı.
Bunun yanı sıra 2003 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen kaptan Volkan Demirel, 2016'da takıma katılan Aatıf Chahechouhe ve 2017'de Monaco'dan transfer edilen Nabil Dirar, süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.
Yapılan açıklamada "Gereken hallerde kulübümüzün yeniden yapılanma hedefleri doğrultusunda benzer inisiyatif ve tasarrufların sürebileceğini ve lüzum halinde alınan kararlarla ilgili kamuoyunun gerekli ölçü ve şekilde aydınlatılacağını önemle bildiririz"
denildi. Kararların sebepleri hakkında hiçbir açıklama yapılmadı. Ancak son 2 aydır Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaşananlar, bu operasyonun habercisi gibiydi. 16 SENE 495 MAÇ 10 KUPA
2002-2003 sezonundan bu yana 16 sezondur Fenerbahçe
forması giyen Volkan Demirel
bu sezon 3'ü lig, 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere 5 maçta görev aldı. Ligde 3, Avrupa'da 2 gol yedi.
Volkan Demirel, Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla iç sahada forma giydiği hiçbir derbi maçında yenilgi yüzü görmedi (21G 16B). TELEFONLA BİLDİRİLDİ
Kadro dışı kaldıkları haberi futbolculara Samandıra personeli tarafından telefonla aranarak bildirildi. Teknik adamlara ise Comolli tesislerde görev sonlandırmayı tebliğ etti. KARARLAR COMOLLİ'NİN
Fenerbahçe'de kadro dışı ve yolları ayırma kararlarının teknik direktör Phillip Cocu ile ilgisi olmadığı öğrenildi. Kararların bizzat Sportif Direktör Comolli tarafından verildiği ve yönetimin onayıyla uygulamaya geçildiği kaydedildi. 2 YIL
Geçen sezon 29'u lig 4'ü kupa, 4'ü Avrupa Ligi olmak üzere 37 karşılaşmada forma giyen Dirar, 5 gol, 8 asist yapmıştı. Faslı oyuncu bu sezon 3 resmi karşılaşmada oynadı. 3 YIL
Sezon başında sakatlık geçiren Aatif, 16 Eylül'de Konya karşılaşma ile takıma dönmüştü. Beşiktaş, Rize ve Zagreb maçlarında da forma giyen Faslı oyuncu forma giydiği 4 maçta gol ya da asist üretemedi. COMOLLİ SARILMAK İSTEDİ 1 VOLKAN KOLUNU İTTİ!
Volkan Demirel'in Çaykur Rize karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyet sonrasında yaşananlar nedeniyle kadro dışı bırakıldığı öğrenildi. Maç sonrasında tribüne gönderilen iki kaptandan biri olan Volkan Demirel, taraftarın yanından ayrılıp soyunma odasına yöneldiği esnada Comolli ile gözlerden kaçan bir olay yaşanmıştı. Comolli, Volkan soyunma odasına yürürken elini tecrübeli kalecinin omzuna koymak istedi. Ancak Volkan buna tepki göstererek Comolli'nin kendisine sarılmasını engelledi. Volkan'ın ardından soyunma odasında da duruma tepki gösterdiği öğrenildi. HERKES SUSTU AATİF 2 BAŞKAN'A KARŞILIK VERDİ
Aatif'ın ilk sürtüşmesi Kayserispor maçı sonrasında Başkan Ali Koç
'la oldu. Ali Koç 3-2'lik mağlubiyet sonrasında soyunma odasına indi ve tüm takıma "Neden bu durumdayız?" diye sordu. Çoğunluk sessiz kalırken Aatıf, Ali Koç'a "Takımın bütün düzeni bozuldu. Transferler aramıza yeni katıldı. Takım birbiriyle kaynaşamadı. Bu tablonun sebebi bu" dedi. Aatıf'ın özellikle Dirar'ın oynatılmaması sebebiyle de Comolli ve Cocu'ya tepki gösterdiği gelen bilgiler arasında. TAKIMDAN AYRILMAYAN 3 DİRAR'IN ÜSTÜ ÇİZİLDİ
Sezonun başlarında kadroya alınsa da Dirar'ın yıldızı kendisini göndermek istediği için Comolli ile hiç barışmadı. Ne Avrupa ne de lig maçlarında yedek kulübesinde bile yoktu. Bu halinden mutsuz olan Dirar, takımda buna benzer durum yaşayan (Soldado, Valbuena, Isla) oyunculara gözdağı vermek amacıyla kadronun dışına alındı. Üç oyuncunun Samandıra'ya kısa vadede geri dönme ihtimalinin olmadığı öğrenildi. GEÇİŞ DÖNEMİNDEKİ KATKI İÇİN TEŞEKKÜR
Teknik direktör Aykut Kocaman sezon başında takımdan ayrılmasına rağmen Başkan Ali Koç'un isteği doğrultusunda görevlerine devam eden üç teknik heyet mensubuyla ilgili karar ise bizzat Comolli tarafından verildi. Fransız Sportif Direktör, üç isme "Geçiş sürecinde bize katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz" diyerek ayrılık haberini verdi. Comolli'nin artık ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle bu isimlerle yolları ayırdığı kaydedildi.