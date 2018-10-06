Galatasaray'da UEFA krizi! Yeni ceza gelebilir

Galatasaray'a dün Nyon'dan kötü haber geldi… UEFA, sarı-kırmızılı kulüp ile imzalanan Finansal Fair Play (FFP) anlaşmasının yeniden incelenmesine karar verildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, Finansal Kontrol Kurulu Araştırma Komisyonu'nun Aslan'ın yol haritasını belirleyen anlaşmayı tekrar gözden geçireceği belirtildi. Kararın nedeni konusunda bilgi verilmezken, bu süreçte Galatasaray'ın 13 Haziran'da yaptığı anlaşmanın geçerliliğini koruyacağı belirtildi.

PARA VE OYUNCU KISITLAMASI CEZASI VARDI

UEFA, 13 Haziran'da Galatasaray'a Finansal Fair Play kuralları kapsamında para ve futbolcu sayısı kısıtlama cezası vermiş ve UEFA ile Galatasaray arasında 4 yılı kapsayacak şekilde anlaşmanın yapıldığı duyurulmuştu.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Bu sezon için Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesi gibi bir durum söz konusu değil.

Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, bir kez daha UEFA'ya savunma verecek. İncelemenin ardından verilen karar onaylanacak ya da yeni süreç başlayacak.

UEFA'nın inceleme sonrası cezalar ile ilgili yeni yaptırımlara gitme ihtimali var. Yeni para cezası ile farklı kadro kısıtlaması cezaları ve gelecek sezon için men cezası da gelebilir.

Galatasaray Kulübü, UEFA'nın inceleme sonrası vereceği her türlü kararı, Spor Tahkim Mahkemesi olan CAS'a taşıyabilir, UEFA aleyhine tazminat davası açabilir.

"UEFA'NIN İÇ PROSEDÜRÜ"

UEFA yetkilileri ile bu hafta içinde İstanbul'da yüz yüze görüşme gerçekleştiren Galatasaraylı yöneticiler, yeniden inceleme kararı hakkında kulübün resmi internet sitesinden açıklama yayınladı. Verilen mesajda, "UEFA'nın iç prosedürleri dahilinde yapılan bir işlem. Kulübümüz, UEFA'nın ilgili kurumlarına gerekli resmi açıklama ve yanıtlarını vermektedir ve vermeye devam edecektir" denildi.

KIRMIZI ALARM YOK, İLERİYE DÖNÜK RİSK TAŞIYOR

Spor hukukçusu Emin Özkurt, UEFA'nın, Galatasaray'ın dosyasını tekrar inceleme kararı almasını A SPOR'a şöyle yorumladı: "Öncelikle kırmızı alarm verilecek bir durum yok. Kısa vadede Galatasaray'ın men durumu yok. Şimdi Galatasaray'ın kendisini daha iyi izah etmesi gerekecek. Bu durum, ileriye dönük bir risk barındırıyor. Ağır yaptırımlarla karşılaşma riski ortaya çıktı. Anlaşma devam ediyor ama şartlar değişti ve UEFA bunu değerlendirme ihtiyacı duydu. Yeniden gözden geçirme rutin yaşanan sonuçlardan biri değildir. Demek ki finansal raporlarda bazı sıkıntılarla karşılaştılar. En ağır yaptırım UEFA'dan men demektir ancak şu an o noktada değiliz. Galatasaray çıkacak olumsuz sonucu CAS'a taşıyabilir."

BİR GÖRÜŞ - Levent Tüzemen

Yönetim acilen Nyon'a gitmeli

UEFA Finansal Kontrol Kurulu'nun G.Saray ile yapılan anlaşmayı incelediğini ve FFP komitesinden dosyanın yeniden görüşülmesini talep ettiğini açıkladı. Yani UEFA'nın Hakimler Kurulu, Galatasaray dosyasını "Daha ayrıntılı araştırma gerekir" talebiyle UEFA'nın Savcılar Kurulu'na yolladı

UEFA'nın, "Araştırma sonucu bitene kadar Haziran ayında yapılan anlaşmanın kuralları geçerlidir" açıklaması mutlaka dikkate alınmalıdır. UEFA'nın bu açıklamasını G.Saray Kulübü "Rutin işlem" anlamına gelen kelimelerle anlatamaz.

Çünkü; Başkan Mustafa Cengiz, Haziran ayında UEFA'nın Savcılar Kurulu ile yaptığı ve 4 yılı kapsayan "Sulh" anlaşmasını "Büyük başarı" olarak anlatırken "Biz Galatasaray yönetimi olarak her türlü bilgiyi masaya yatırdık. Hiçbir bilgiyi saklamadık. UEFA, sergilediğimiz şeffaflık karşısında bizi tebrik etti" diye açıklama yapmıştı.

Başkan Cengiz, "Benim adamım, onun adamı" ayrımı yapmadan sözleşme sürecini yürüten ekibiyle acilen Nyon'a gidip durum tespiti yapmalı ve UEFA yetkililerine, "Biz halka açık bir şirketiz. Ortaklarımız var. Bir şeyi eksik mi yaptık? Beğenmediniz neler var? Bizimle paylaşın, biz de camiamıza bilgi aktaralım" demelidir. Karşılıklı görüşmek çözümleri kolaylaştırır.