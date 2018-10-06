Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Göztepe'de Adama Traore şoku!

'de şoku!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 'de, dünkü Kasımpaşa maçında sakatlanan için 6 aylık tedavi süreci öngörüldüğü bildirildi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2018 17:26
Göztepe'de Adama Traore şoku!

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-1 yenilen 'de maçta sakatlanan sol bek Adama Traore'den kötü haber geldi.

Maçın 17'nci dakikasında sakatlanan Fildişi Sahilli oyuncunun ön çapraz bağında yırtık tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Oyuncumuz 'de ön çapraz bağ yırtığı saptandı. Operasyonu planlanan oyuncumuz için 6 aylık bir tedavi süreci ön görülmektedir."

Traore'den 6 ay faydalanamayacak sarı-kırmızılılar, aynı müsabakada sakatlanan sağ bek 'nın durumu hakkında da bilgilendirmede bulundu ve şu ifadeler kullanıldı:

"Oyuncumuz Lamine Gassama'nın sol kasık adalesinde zorlanmaya bağlı ödem ve kanama saptandı. Oyuncumuzun tedavisine başlandı."

Ayrıca Gassama'nın milli maç arasından sonra oynanacak Beşiktaş karşılaşmasına yetişemeyebileceği öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe'de Adama Traore şoku!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN