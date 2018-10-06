Karius Şampiyonlar Ligi finaline geri döndü!

Malmö maçında Caner Erkin'in kendi kalesine attığı golde ellerinin üzerinden geçen topu seyreden Kairus'un bu hatası Avrupa basınında da yankı buldu. İtalyan medyasında, "Liverpool'dan Beşiktaş'a transfer olarak hayatına sıfırdan başlayan Karius, bir anlık Şampiyonlar Ligi finaline geri döndü" ifadeleri kullanıldı. İngilizler de 25 yaşındaki kalecisinin performansını Beşiktaş'ın mağlubiyet nedenlerinden birisi olarak gösterdi. İsveç gazetesi Aftonbladet ise Malmö taraftarlarının, Real Madrid-Liverpool maçını hatırlatarak, Karius'u baskı altına aldığını yazdı.





PEPE BİZE HAKARET EDİP ATEŞLEDİ!

Bu arada İsveç gazetesi Expressen, Malmö futbolcusu Arnor Traustason'un "Pepe ne zaman saha içinde bize hakaret etmeye başladı, ardından iki gol geldi" sözlerini sütunlarına taşıdı. İsveç devlet televizyonu SVT'de ise "Malmö, Türkiye'nin büyük kulübü Beşiktaş'ı yendi" değerlendirilmesinde bulunuldu.