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, Alaves'e yenildi

1. Futbol Ligi'nin () 8. haftasında , deplasmanda Alaves'e 1-0 yenildi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2018 22:11 Güncelleme Tarihi: 6.10.2018 22:12
Real Madrid, Alaves'e yenildi

Mendizorroza Stadı'nda Alaves ile arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarıda da takımlar girdikleri gol pozisyonlarından yararlanamazken karşılamanın 90+5. dakikasında Manu Garcia'nın kafa golü, Alaves'e zaferi getirdi ve müsabaka ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu skorla Real Madrid, 14 puanda kalırken, Alaves ise aynı puana ulaştı.

İspanyol basınında son 4 maçtır gol kaydedemeyen Julen Lopetegui yönetimindeki Real Madrid'in "krize girdiği" ve "serbest düşüşte" olduğu yorumları yapıldı.

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Real Madrid, Alaves'e yenildi
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