Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Rizespor'da iki futbolcuya milli davet

Rizespor'da iki futbolcuya milli davet

'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Malta ve Faroe Adaları maçlarının aday kadrosuna 'dan kaleci ve forvet Vedat Muric de davet edildi

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2018 14:31
Rizespor'da iki futbolcuya milli davet

Çaykur Rizespor'un kalecisi Samir Ujkani ve forvet oyuncusu Vedat Muric, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer aldı.

Kosova'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Malta ve Faroe Adaları maçlarının aday kadrosu açıklandı. Kadroya 'dan ve Vedat Muric de çağrıldı.

Kosova Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör , kadroya 23 futbolcu dahil etti.

Kosova, UEFA Uluslar D Ligi 3. Grup'ta 11 Ekim'de evinde Malta, 14 Ekim'de deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak. Kosova, grupta 4 puanla lider durumda bulunuyor.

Aday kadroda yer alan isimler şunlar:

Kaleci: Samir Ujkani (Çaykur Rizespor), Faton Maloku (Kukesi), Visar Bekaj (Priştine)

Defans: Amir Rrahmani (Dinamo Zagreb), Fidan Aliti (Skenderbeu), Mergim Vojvoda (Mouscron), Leart Paqarada (Sandhausen), Benjamin Kololli (Zürih), Ardin Dallku (Vorskla)

Orta saha: Hekuran Kryeziu (Zürih), Herolind Shala (Start), İdriz Voca (Luzern), Besar Halimi (Brondby), Valon Berisha (Lazio), Bernard Berisha (Akhmat), Arber Zeneli (Heerenveen), Milot Rachica (Werder Bremen), Edon Zhegrova (Genk), Lirim Kastrati (Lokomotiva), Elbasan Rashani (Odds), Donis Avdijaj (Willem II)

Forvet: Vedat Muric (Çaykur Rizespor), Atdhe Nuhiu (Sheffield Wednesday)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Rizespor'da iki futbolcuya milli davet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN