Ümraniyespor, Denizlispor'u rahat yendi

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Ümraniyespor, sahasında Denizlispor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.



MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Oğuz Ceylan'ın sağ taraftan yaptığı yerden ortada top Aissati'den döndü. Ceza sahası çizgisi üzerinde topu önünde bulan Madinda'nın gelişine yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

11. dakikada sol taraftan Mücahid'in kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlak arka direkten oyun alanına döndü.

16. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Emircan Altıntaş'ın dışarı çıkardığı topla ceza yayı üzerinde buluşan Madinda'nın şutunda meşin yuvarlağı kaleci Stachowiak kornere çeldi.

20. dakikada Madinda'nın ara pasında ceza sahası içi kale önünde kaleciyle karşı karşıya kalan Emircan Altıntaş'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

59. dakikada Recep Niyaz'ın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ziya Alkurt'un sıfıra inerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

66. dakikada sol taraftan Mücahit Albayrak'ın içeri çevirdiği topa kale önünde Emircan Altıntaş'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten geri döndü.

84. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Emircan Altıntaş'ın ceza sahası içerisine girip, kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0



Stat: Ümraniye İlçe

Hakemler: Ramazan Keleş xx, Oğuz Terzi xx, Anıl Usta xx

ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür xx, Oğuz Ceylan xx, Appindangoye xx, Tarık Tekdal xx, Mücahit Albayrak xx, Emircan Altıntaş xxx, Muhammed Gönülaçar xx, Vasilogiannis xx (Dialiba dk. 83 ?), Serkan Göksu xx, Madinda xxx (Bahadır Taşdelen dk. 86 ?), Leandrinho xx (Atabey Çiçek dk. 67 x)

Yedekler: Metin Erol, Alaattin Okumuş, Timur Temeltaş, Bulut Kaya

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

DENİZLİSPOR: Stachowiak xx, Abdulkerim Bardakçı xx, Mehmet Taş xx (Burak Çalık dk. 46 x), Taha Can Velioğlu x, Kerem Can Akyüz xx, Alperen Babacan x (Himmet Ertürk dk. 83 ?), Deniz Vural xx, Aissati x, Ziya Alkurt xx, Recep Niyaz xx, Mehmet Akyüz x (Cihan Özkaymak dk. 76 x)

Yedekler: Kaan Güler, Cenk Güvenç, Gökhan Süzen, Muhammet Ertürk, Mbamba

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Madinda (dk. 7), Emircan Altıntaş (dk. 20 ve 84) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Abdulkerim Bardakçı, Recep Niyaz, Alperen Babacan (Denizlispor), Atabey Çiçek (Ümraniyespor)

İSMET TAŞDEMİR: "DENİZLİSPOR'UN BU KADAR KÖTÜ OYNAYACAĞINI BEKLEMİYORDUK"



Ümraniyespor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Denizlispor'un iyi bir takım olduğunu söyleyerek, kötü oynayacaklarını beklemediklerini ifade etti.



Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Denizlispor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Denizlispor karşısında galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını vurgulayan Taşdemir, "Rakibimizin hafta içinde bir kaosun içinde olmasından karşılaşmada çok daha fazla direnç göstereceklerini bekliyorduk. Erken gol bulmamız oyunu farklı bir hale getirdi. İlk yarının son 15 dakikası üstümüze geldiler. İkinci yarı bizim istediğimiz gibi geçti. Bu maçtan 3 gol ve 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz. Denizlispor iyi bir takım. Dolayısıyla bu kadar kötü oynayacaklarını beklemiyordum. Maçın başında iyi bir direnç koyup golü bulmamız maçı rahat bir hale getirdi" şeklinde konuştu.