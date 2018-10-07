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'tan için flaş sözler!

 Başkanı , kadro dışı bırakılan futbolcular hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 7.10.2018 17:18 Güncelleme Tarihi: 7.10.2018 17:29
Ali Koç'tan Volkan Demirel için flaş sözler!

Başkanı , kadro dışı bırakılan futbolcular ve yolların ayrıldığı 3 antrenör hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"Üç teknik adam ile yollarımızı ayırdık, bunun çok ciddi sebepleri vardır. Açıkladığımız zaman hepimiz üzüleceğiz, öfkeleneceğiz. , 15 yıldır Fenerbahçe'ye hizmet eden, bunun büyük bölümünde kaptanlık yapan ve Fenerbahçeliliği hiçbir zaman tartışılmayacak, efsane futbolcularımızdan biridir. Tarihe de öyle geçecektir. Volkan Demirel hayatımda ailece evine gittiğim ilk ve tek oyuncudur. Camiamıza yeni katılmış Teknik Direktör ve Sportif Direktör, Volkan gibi birini kadro dışı bırakmak için beni ikna edemez. Bu Yönetim Kurulu kararıdır. Ben bu kararı aldıysam, ciddi sebepleri vardır, bilinsin isterim. Volkan Demirel'in kadro dışı kalması, almak zorunda olduğum bir karardı. Bundan sonraki süreç Volkan'ın hal ve tavırlarına, hatta düşünüyorsa özür dilemesine bağlıdır. En büyük umudum çok sevdiğim Volkan'ın kendi kariyerine yakışır şekilde devam etmesi ve zamanı gelince hak ettiği şekilde sonuçlandırmasıdır. Vefanın ne demek olduğunu gayet iyi bilirim ama en büyük vefayı da Fenerbahçe hak eder."

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Ali Koç'tan Volkan Demirel için flaş sözler!
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