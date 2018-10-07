Birini koyduk Donk diye vurdu

Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
, oyuncularını galibiyet için tebrik ederken, maçı şu sözlerle değerlendirdi: "Porto maçından 72 saat geçmeden hem seyahat, hem mağlubiyet, hem yorgunluk. Buna rağmen oyunun tek hakimi Galatasaray. Kalemizde pozisyon da hatırlamıyorum, varsa bile o kadar olacak.
Yine deplasmanda 'Kazanamıyoruz' diye düşünen bir oyuncu topluluğu, haklılar. Onları kutluyorum. Kritik bir üç puan aldık. Antalya
spor bizi yense lider olacaktı ama sahada böyle bir görüntü yoktu. Birini koyduk, o da 'Donk' diye kafayı vurdu.
Gole kadar 30 orta yapmışız. Buna bir formül bulmamız gerektiğini düşündük. Maicon'u bir maçta daha ileriye koymuştuk. Donk'u da ileriye attık, o da golü buldu.
Yavaş yavaş takım oluyoruz. Bu sene inşallah daha iyi işler yapacağız." NAGATOMO'YU ARATMADI
JAPON sol bek Nagatomo'nun yerine oynayan Ömer Bayram
, Antalyaspor karşısında yaptığı 12 orta ile dikkat çekti. Ancak isabet bulamayan Bayram, savunma karnesinde ise sınıfı geçti. Ömer, 90 dakikada 9 ikili mücadele kazanırken, 2 kez de rakibin ayağından top çaldı. Tecrübeli oyuncu 4 kez de rakibin atağını savuşturmayı başardı. KAFES TEPKİSİ
27 derece sıcaklıkta deplasman tribününü tamamen dolduran sarıkırmızılı taraftarlar, camekanla kaplı bölümden seslerini duyurmaya çalıştı.
Fatih Terim ise "Antalya gibi Türkiye'nin
turizm başkenti olan bir şehirde Galatasaray
ya da başka bir kulübün taraftarlarının bulunduğu
tribün, nefes alınacak durumda değil.
Bunu anlamakta güçlük çekiyorum" ifadelerini
kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı, maçın devre arasında Galatasaray kulübünün fotoğrafçısını göndererek söz konusu tribünün fotoğrafını çektirdi. SPONSOR TARAFTAR!
MAÇI 16 bin 614 kişi izledi. 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği, 100 bin TL ödeyerek
G.Saray maçı için kırmızıbeyazlı takıma forma sponsoru oldu. SENİ BİLE FORVET OYNATIRIM!
GALATASARAY İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, maçtan sonra ilginç açıklamalar yaptı. Albayrak şunları söyledi: "Porto mağlubiyeti bizi çok üzmüştü. Antalya'ya uzun bir yolculuk sonrası geldik. Güzel bir galibiyet aldık. Maçtan sonra soyunma odasında Fatih Hoca, bana espri yaptı 'Seni bile oyuna alıp forvete koyardım. Seni santrfor almaktan kurtardım'
diye. Biliyorsunuz hocamın esprileri bitmez. Zor oldu ama temiz oldu." ÖMER BAYRAM NE YAPTI?
12 Orta 0 İsabetli orta 4 Atak uzaklaştırma