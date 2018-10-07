Bursaspor siftah yaptı

BURSASPOR
, evinde Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini elde etti. 22. dakikada rakip yarı alanının ilk metrelerinde topla buluşan Ramazan Keskin'in savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Umut Meraş, yaptığı kafa vuruşuyla kalecinin üstünden meşin yuvarlığı filelere gönderdi: 1-0. Öte yandan maçın 7. dakikasında Sakho'nun ağlarla buluşturduğu top pozisyon öncesi rakibe yapılan faul, Lima'nın da 90+1'de attığı gol ise ofsayt nedeniyle VAR kararıyla iptal etti. Sakho bu sezon 3. kez, Bursaspor ise 6. kez VAR'a takıldı.