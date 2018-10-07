CANLI | Akhisarspor - Trabzonspor

Geçtiğimiz hafta aldığı Kasımpaşa galibiyetiyle 2 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Akhisarspor'u konuk ediyor. Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcıları Kerem Ersoy ve Esat Sancaktar.

AKHİSARSPOR 0-2 TRABZONSPOR

35' Jose Sosa

43' Burak Yılmaz (p)?

İLK 11'LER

AKHİSARSPOR: Fatih, Aykut, Caner, Mustafa, Miguel Lopes, Kadir, Sissoko, Josue, Manu, Güray, Barbosa

TRABZONPOR: Onur Kıvrak, Majid, Toure, Pereira, Novak, Sosa, Onazi, Abdülkadir Ömür, Rodallega, Amiri, Burak Yılmaz

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Akhisarspor'da teknik direktör Cihat Arslan, Standard Liege maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Yeşil-siyahlı takımın teknik direktörü, hafta içindeki UEFA Avrupa Ligi maçında 2-1 mağlup oldukları Standard Liege karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan futbolculardan Bilal Kısa'nın yerine Abdoulwahid Sissoko'ya, Onur Ayık'ın yerine Kadir Keleş'e, Yevgen Seleznov'un yerine ise Elvis Manu'ya görev verdi.

ÜNAL KARAMAN, AKHİSAR'A GELMEDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, annesinin vefatı nedeniyle Akhisar'da takımının başında yer almadı. 2014-2015 sezonunda Akhisarspor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın yardımcılığını da yapan Hüseyin Çimşir, Akhisarspor karşılaşmasında bordo-mavili ekibin başında sahaya çıktı.

Trabzonspor'un geçen haftaki Kasımpaşa maçında ilk 11'de yer alan Juraj Kucka, Akhisarspor maçının kadrosunda yer almadı.? Trabzonsporlu taraftarlar, Spor Toto Akhisar Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu. Maç öncesi, Batman'daki terör saldırısına şehit olan 8 asker için saygı duruşunda bulunuldu.