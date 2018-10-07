CANLI | Atiker Konyaspor - Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. 20.30'da başlayacak ev Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

ATİKER KONYASPOR - BEŞİKTAŞ

İLK 11'LER

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Diagne, Uğur, Ferhat, Volkan, Jonsson, Ömer Ali, Milosevic, Hurtado, Yatabare

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Atiba, Medel, Ljajic, Quaresma, Ryan Babel, Vagner Love