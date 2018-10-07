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, 'in 8. haftasında 'a konuk oluyor. 20.30'da başlayacak karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Giriş Tarihi: 7.10.2018 19:35 Güncelleme Tarihi: 7.10.2018 19:41
CANLI | Atiker Konyaspor - Beşiktaş

'in 8. haftasında , ile karşı karşıya geliyor. 20.30'da başlayacak ev Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

ATİKER KONYASPOR - BEŞİKTAŞ

İLK 11'LER

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Diagne, Uğur, Ferhat, Volkan, Jonsson, Ömer Ali, Milosevic, Hurtado, Yatabare

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Atiba, Medel, Ljajic, Quaresma, Ryan Babel, Vagner Love

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