‘Çok iyisiniz’ dedi kovuldular SABAH, F.Bahçe'de gündeme bomba gibi düşen kararlarla ilgili ilginç detaylara ulaştı: Cocu, teknik ekibinde yer alan Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı'yı "Sizden memnunum. Bundan sonra sorumluluklarınız artacak" diye övdü. Ancak bu sözlerin üzerinden 24 saat geçmeden 3 ismin de görevine son verildi

Sizden çok memnunum. Çok iyisiniz. Bana yabancı bir ülkede çok destek oldunuz. Size daha farklı sorumluluklar, daha aktif görevler vermeyi düşünüyorum. Yarın bunları detaylı olarak Samandıra'da konuşalım" dediği öğrenildi.



'BÖYLE OLACAĞI BELLİYDİ'

Ancak bu konuşmaların üzerinden 24 saat geçmeden 3 teknik adamın görevine son verildi. Kararı duyan Aşçı, Öztürk ve Altay büyük şaşkınlık yaşadı. Daha sonra aralarında yaptıkları toplantıda ise, "Cocu'nun da haberi yokmuş. Böyle olacağı belliydi" yorumunu yaptıkları kaydedildi.



BAŞAKŞEHİR SONRASI İKİNCİ DALGA GELEBİLİR

Volkan, Dirar ve Aatif'ın ardından



DİRAR: BİR ASLAN ASLA ÖLMEZ

Sezon başında takımdan ayrılmadığı için sportif direktör Damien Comolli ile arası açılan ve devam eden süreçte de kadro dışı kalan Nabil Dirar, dün sosyal medyadan, "Bir aslan asla ölmez" paylaşımı yaptı. Faslı futbolcunun bu mesajını takım arkadaşları Mehmet Ekici ve Roberto Soldado da beğendi. Aatif ise alınan kararla ilgili sessizliğini korudu. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU F.Bahçe'de Volkan Demirel , Aatif ve Dirar'ın kadro dışı kalması, teknik heyette ise Turgay Altay (Analist), Murat Öztürk (Kaleci antrenörü) ve Alper Aşçı'nın (Kondisyoner) görevine son verilmesi deprem etkisi yaratırken, alının kararlarla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Aykut Kocaman'ın ekibinde yer alıp Başkan Ali Koç 'un ricasıyla bu sezon da takımda kalan yardımcı hocaların performansından, teknik direktör Cocu'nun hayli memnun olduğu ve S.Trnava galibiyeti sonrasında, "" dediği öğrenildi.Ancak bu konuşmaların üzerinden 24 saat geçmeden 3 teknik adamın görevine son verildi. Kararı duyan Aşçı, Öztürk ve Altay büyük şaşkınlık yaşadı. Daha sonra aralarında yaptıkları toplantıda ise, "" yorumunu yaptıkları kaydedildi.Volkan, Dirar ve Aatif'ın ardından Fenerbahçe 'de ikinci bir kadro dışı dalgası daha gelebilir. Damien Comolli 'nin raporu sonrası 3 oyuncu süresiz olarak takımdan uzaklaştırılırken, Fransız futbol adamının gündeminde Soldado, Isla ve Valbuena'nın da olduğu konuşuluyor. Sezon başında takımdan ayrılması istenen bu oyuncuların Samandıra'nın enerjisini bozduğunu düşünen Comolli'nin, Başakşehir maçının ardından yeni kararlara imza atabileceği gelen haberler arasında.Sezon başında takımdan ayrılmadığı için sportif direktör Damien Comolli ile arası açılan ve devam eden süreçte de kadro dışı kalan Nabil Dirar, dün sosyal medyadan, "Bir aslan asla ölmez" paylaşımı yaptı. Faslı futbolcunun bu mesajını takım arkadaşları Mehmet Ekici ve Roberto Soldado da beğendi. Aatif ise alınan kararla ilgili sessizliğini korudu.