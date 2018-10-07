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'lı Vallodolid, 'li 'yı mağlup etti

'ın formasını giydiği Real Valladolid ile 'in formasını giydiği arasındaki maçta sahadan mutlu ayrılan, Enes Ünal ve arkadaşları oldu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2018 15:41 Güncelleme Tarihi: 7.10.2018 15:42
Enes Ünal'lı Vallodolid, Serdar Gürler'li Huesca'yı mağlup etti

'nın 8'inci haftasında sahasında konuk ettiği 'yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmaya Vallodolid forması giyen ile Huesca forması giyen ilk 11'de başladı.

Ligde puanını 12'ye çıkararak 6'ncı sırada yer alan Vallodolid'in tek golünü 14'üncü dakikada Alcaraz kaydederken, milli oyuncu Enes Ünal ise 63'üncü dakika yerini Anuar'a bıraktı. Ligde topladığı 5 puanla son sırada yer alan Huesca forması giyen Serdar Gürler ise mücadelenin 57'nci dakikasında oyundan çıkarak, yerini Alex Gallar'a bıraktı.

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Enes Ünal'lı Vallodolid, Serdar Gürler'li Huesca'yı mağlup etti
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