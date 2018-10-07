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- maçında VAR bozuldu

'in 8. haftasında ile 'in 0-0 berabere kaldığı maçında 82. dakikasında VAR sistemi bozuldu. Bu sebeple konuk ekibin 82. dakikada Elia ile bulduğu gol incelenemedi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2018 20:20 Güncelleme Tarihi: 7.10.2018 20:25
Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçında VAR bozuldu

(AA) - 'in 8. haftasında deplasmanda ile 0-0 berabere kalan 'in beraberlik serisi 3 maça çıktı. Ligde üst üste üçüncü beraberliğini alan turuncu-lacivertli ekip puanını 15'e yükseltti. Bu sezon ikinci kez sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'nin puanı ise 8 oldu.

VAR SİSTEMİ BOZULDU

Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin arıza yapması nedeniyle, turuncu-lacivertli takımın 82. dakikada attığı gol incelenemedi.

Medipol Başakşehir, 82. dakikada Elia ile attığı gol, yan hakemin uyarısıyla verilen ofsayt kararıyla iptal edildi. Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, VAR'a başvurmak istedi ancak sistemin çalışmaması nedeniyle kararı tek başına almak zorunda kaldı. 80. dakikada arızalanan sistem 84. dakikada yeniden çalışmaya başladı.

Turuncu-lacivertli oyuncuların ve yedek kulübesinin itirazı ise sonucu değiştirmedi.

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Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçında VAR bozuldu
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