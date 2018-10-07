Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçında VAR bozuldu

(AA) - Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Medipol Başakşehir'in beraberlik serisi 3 maça çıktı. Ligde üst üste üçüncü beraberliğini alan turuncu-lacivertli ekip puanını 15'e yükseltti. Bu sezon ikinci kez sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'nin puanı ise 8 oldu.

VAR SİSTEMİ BOZULDU

Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin arıza yapması nedeniyle, turuncu-lacivertli takımın 82. dakikada attığı gol incelenemedi.

Medipol Başakşehir, 82. dakikada Elia ile attığı gol, yan hakemin uyarısıyla verilen ofsayt kararıyla iptal edildi. Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, VAR'a başvurmak istedi ancak sistemin çalışmaması nedeniyle kararı tek başına almak zorunda kaldı. 80. dakikada arızalanan sistem 84. dakikada yeniden çalışmaya başladı.

Turuncu-lacivertli oyuncuların ve yedek kulübesinin itirazı ise sonucu değiştirmedi.