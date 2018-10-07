Forvet olmaya devam edebilirim

Galatasaray
'ı Antalya
'da ipten alan Ryan Donk
, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig
'deki ilk golüne imza attı. 85. dakikada oyuna girer girmez yakaladığı ilk pozisyonda ağları havalandıran Hollandalı defansif orta saha, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Topa ilk dokunuşumda gol oldu. Daha önce Sinan'a da söylüyordum. Kanatlarımız iyi top taşıyorlar ve iyi orta yapıyorlar. Pozisyon öncesinde Mariano'nun kontrolünü gördüm ve düşünmeden ön direğe hareketlendim. Anlamlı bir gol oldu. Rakibin iki uzun stoperi vardı, bütün topları onlar alıyordu. Bu değişiklikle güzel bir 3 puan aldık. Belki ileride forvet olarak oynamaya devam ederim" dedi. TARAFTARA KOŞTULAR
Galatasaraylı futbolcular, son dakikalarda gelen galibiyeti, Antalya
'da takıma destek veren sarı-kırmızılı taraftarlarla kutladılar. 'HOCAMIZ KAZANDIRDI'
Donk'a verdiği pasla bu sezonki ilk asistini yapan Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Mariano, "Zor bir maç olacağını biliyorduk hem oynayacağımız rakip olarak hem de zemin olarak.. Buraya geliş amacımız 3 puanı kazanmaktı, Tanrı'ya şükürler olsun. Hocamızın taktiksel anlamdaki hamlesi önemliydi, 2 uzun boylu arkadaşımızı ileriye gönderdik ve bulduğumuz fırsatla golü bulduk. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi. OH BE! DÜNYA VARMIŞ
G.Saray geçen sezondan bu yana çok çektiği deplasman kabusunu dün Antalya'da bitirdi. Düne kadar deplasmanda çıktığı 4 maçta 1 galibiyet alan ve son 3 karşılaşmada yenilen sarı-kırmızılılar, Antalyaspor
karşısında ise tek golle hedefine ulaştı. Sarı kırmızılılar son 15 dış saha maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik, 6 yenilgi aldı. VAR 'YOK' DEDİ!
Karşılaşmanın 45. dakikasında sol kanattan Ömer Bayram
'ın ceza sahasına ortasında Cissokho'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Ancak daha sonra VAR'ın uyarısıyla ekran başına geçen Cüneyt Çakır, elle oynama olmadığını belirterek penaltıyı iptal etti. KIRMIZI İSYANI
Maçın hemen başında Antalyaspor'da savunma arkasına uzun atılan topa hareketlenen Maicon, ceza alanının hemen dışında kalesini terk eden Muslera'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Antalyasporlu oyuncular, Uruguaylı kalecinin tekme attığı itirazında bulunup kırmızı kart isterken, hakem Cüneyt Çakır
"devam" dedi. Bu karar özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti.