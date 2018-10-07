Gol sorununa çare babel! Güneş’in, Konya’da forvete çekmeyi düşündüğü Hollandalı yıldız, kariyerinde 35 kez bu mevkide görev yaparken toplamda 8 gol ve 4 asistle oynadı

. Babel; kulüp kariyerinde Ajax'ta 13, Liverpool'da 3, Hoffenheim'da 13, Deportivo'da 1, Kasımpaşa'da 4, Beşiktaş'ta da 1 kez olmak üzere toplam 35 maçta forvette görev yaparken 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Babel, Liverpool'un 2010 yılında oynanan UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Trabzonspor'u 1-0 yendiği maçta da ileri uçta oynamış ve karşılaşmanın tek golünü kaydetmişti.



KONYA'DA İKİNCİ SANTRFOR GÜVEN

BEŞIKTAŞ'IN UEFA Avrupa Ligi için verdiği listede yer almayan Güven Yalçın, Konyaspor maçının kadrosuna dahil edildi. Şenol Güneş'in 19 yaşındaki futbolcuyu maçın gidişatına göre, 2. yarıda oyuna sürmeyi planladığı belirtildi. Güven gibi Avrupa'da olmayan Atiba da kadroda yer aldı. Kanadalı ilk 11'de sahaya çıkacak. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Hücumda Cyle Larin'den sonra Vagner Love'dan da istediği verimi alamayan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş , çareyi bir kez daha Ryan Babel 'de buldu. Tecrübeli hocanın, Hollandalı yıldızı F.Bahçe derbisinde olduğu gibi Konyaspor maçında da ileri uçta görevlendireceği öğrenildiBabel, Liverpool'un 2010 yılında oynanan UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Trabzonspor'u 1-0 yendiği maçta da ileri uçta oynamış ve karşılaşmanın tek golünü kaydetmişti.BEŞIKTAŞ'IN UEFA Avrupa Ligi için verdiği listede yer almayan Güven Yalçın, Konyaspor maçının kadrosuna dahil edildi. Şenol Güneş'in 19 yaşındaki futbolcuyu maçın gidişatına göre, 2. yarıda oyuna sürmeyi planladığı belirtildi. Güven gibi Avrupa'da olmayan Atiba da kadroda yer aldı. Kanadalı ilk 11'de sahaya çıkacak.