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ile Rize’den kırmızılı beraberlik

Giriş Tarihi: 7.10.2018
Kayseri ile Rize’den kırmızılı beraberlik
KAYSERISPOR sahasında ağırladığı, 'la 2-2 berabere kalarak galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Ev sahibi ekibin golleri Chery (Penaltı) ve Umut'tan gelirken, konuk takım Saadane ve Ali Çamdalı ile cevap verdi. 12. dakikada 'den Rotman, ilk yarının uzatmalarında ise Çaykur Rize'den Samudio kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Maçın hakemi Fırat Aydınus, 2'si kırmızı kart, 1'i penaltı pozisyonu, 1'i de Mensah'ın kullandığı köşe vuruşunda baraja çarpan top sonrası olmak üzere 4 kez video hakem sistemine (VAR) başvurdu.
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Kayseri ile Rize’den kırmızılı beraberlik
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