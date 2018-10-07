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'da U21 takımına çirkin saldırı!

U21'de oynanan spor- maçının bitiş düdüğünün ardından olaylar çıktı.

Giriş Tarihi: 7.10.2018 16:46 Güncelleme Tarihi: 7.10.2018 16:54
Konya'da Beşiktaş U21 takımına çirkin saldırı!

U21'de oynanan spor- maçının bitiş düdüğünün ardından olaylar çıktı. Konyasporlu futbolcular ve teknik heyet Beşiktaşlı futbolculara saldırdı.

Saha dışında maçı izleyen bazı taraftarlar da sopalarla Beşiktaşlı futbolculara saldırdılar. Saldırı sırasında sha kenarından Konyasporlu futbolculara 'Vurun, parçalayın, öldürün' gibi tezahüratlar yapıldı.

Olaylarla ilgili konuşan Beşiktaş U21 Antrenörü Yasin Sülün 2 futbolcusunun yaralandığını, rakip takım antrenörünün futbolcularına saldırdığını söyledi.

Beşiktaşlı futbolcu Marlon Bülent Üçüncü ise olaylarla ilgili olarak "Konyaspor taraftarları sahaya girip takım arkadaşlarıma küfür ettiler ve saldırıya uğradık. Rakip takımın hocası, arkadaşıma yumruk attı. 6 oyuncu takım arkadaşıma kramponlarıyla saldırdı." dedi.

İŞTE SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ

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Konya'da Beşiktaş U21 takımına çirkin saldırı!
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