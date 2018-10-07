Phillip Cocu: İstifa etmeyi düşünmüyorum

Medipol Başakşehir ile sahasında 0-0 berabere kalarak 8 hafta sonunda 2 galibiyette kalan ve 8 puanla 15. sıraya demirleyen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Phillip Cocu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Hollandalı hoca, "Bir kez daha büyük bir üzüntü yaşadığımız bir karşılaşmayı geride bıraktık. İyi bir takım görüntüsü sergiledik saha içinde. Yüksek oranda da enerji gördüm takımda. Maçtan sonra verileri inceledim. Avrupa maçından sonra çok az dinlenme süremiz olmasına karşın, daha iyi veriler ortaya koymuşuz. Birlikte daha iyi bir takım görüntüsü sergiledik. Belki iç sahada bu tarz maçlar 10 kez olsa, 9'unu kazanırsınız. Ama bugün olmadı. İkinci yarıda oyun kurma açısından ilk yarıya göre daha iyi bir oyun sergiledik. Önemli olan tabii ki skor ve bunu gerçekleştiremedik. Oluşturduğumuz pozisyonlarla, golle sonuçlandırdığımız gollerin yüzdesine bakarsak, çok düşük bir yüzdeyle oynuyoruz. Pozitif olarak bakarsak, takımın son ana kadar savaşı sürdürdüğünü gördüm. Uzatma dakikasında bile 6 kişiyle gol arıyorduk. Golle sonuçlandırabilsek pozisyonları şu anda galiptik. Bu şekilde devam etmek, içinde bulunduğumuz durumdan çıkmamız açısından bize yardımcı olacaktır" açıklamasını yaptı.

"İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Başakşehir'in ofsayt gerekçesiyle ilgili iptal edilen golüyle ilgili olarak konuşan Cocu, "Öncelikle sahada görev yapmakta olan birçok hakem var. Bütün hakemler orada ofsayt kararı veriyorsa, benim için karar geçerlidir. Bazen bir ayak geçiyor, bir kafa geçiyor. Ama pozisyonun şekli, benim fikrimi değiştirmez. Lig 2.'siyle karşılaştık. 90 dakika boyunca şut attırmayacağız gibi bir düşünce yanlış olur. Biz daha çok pozisyon ürettik. Kadroyu, antrenman performansına ve takım içindeki bağlantılara bakarak yapıyoruz. Takım stratejisi de önemli. Frey ve Slimani'yi bugün önde oynatma kararı aldık. İlk 25 dakika içinde baskı yapıp rakibin istediklerini yapmayı engellemek istedik. Sonra da Benzia'yı koyarak istediklerimizi yapalım istedik. Ama futbol bu ve futbolda gol atmanız gerekiyor" diye konuştu. Takımın küme düşme hattının 1 puan üzerinde olması sonrasında istifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorulan Hollandalı çalıştırıcı, istifa etmeyi düşünmediğini de sözlerine ekledi.

"ŞU ANDA ŞAMPİYONLUK KONUŞMAK DOĞRU OLMAZ"

Hafta içinde Aatif, Dirar ve Volkan Demirel'in kadro dışı bırakılmasıyla ilgili olarak konuşan Cocu, "Futbolda benim alışık olduğum bir durum. Zor kararlar alındı bu hafta. Önümüzdeki günlerde başkan açıklayacak. Neden bu kararların alındığı açıklanacak. Bununla ilgili konuya şu anda giremem. Bu akşam takımda birbirleriyle bağlantıları, istekleri, birbirleriyle oynama istekleri oldukça iyiydi. Burada önemli olan takıma bağlılıktır. Birlikte kazanma isteği çabadır. Mehmet Topal yedekti ama bugün maçtan önce ben takımla konuşma yaptıktan sonra kendisi de takıma konuşma yaptı. Kendisi kaptanlarımızdan birisi. Bazı yazılanlar var, benimle ilgili problem yaşadığına dair. Bunlar doğru değil. Takımın birbirine bağlanması için önemli örneklerden birisi Mehmet Topal. Bugün de oyuna sonradan girdi ve gayet de iyi bir futbol ortaya koydu. Zor bir dönemdeyiz. Sadece saha içi değil, saha dışında da önemli değişiklikler yapılıyor. Bu durumdan çıkabilmenin tek yolu birlik olmaktır. Bütün maçları kazanırsanız bu durumdan çıkmak daha kolay olur. Ama şu anki durumda işler daha da zorlaşır. Şu anda içinde bulunduğumuz durumda şampiyonluk konuşmak doğru olmaz. Biraz lig sıralamasında yukarıya doğru tırmanalım, ondan sonra hep beraber göreceğiz neler olacağını" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIN TEPKİ GÖSTERMESİ SON DERECE NORMAL"

Kadro dışı kararlarıyla ilgili olarak Başkan Ali Koç'un önümüzdeki günlerde gerekli açıklamayı yapacağını yineleyen Cocu, "Önümüzdeki günlerde kulübümüzün aldığı kararı başkanımız açıklayacak. Bu nedenle bu konuya fazla girmiyorum. Bu akşam gösterdiğimiz performans bizim için standart olmalı. Taraftarların bazı tepkilerini yansıtmaları son derece normal. Ancak bir yandan da onların verdiği destekten dolayı mutlu oluyorum. Beni eleştirsinler, bundan yana sorunum yok. Sadece takımı desteklesinler. Sadece daha iyi skorlar alarak bu durumu değiştirebiliriz. Sonuç itibariyle esas mesele aldığınız sonuçlardır. Eğer bu mücadelemiz, bu takım ruhuyla devam edersek, içimde çok büyük bir inanç var. Şu anda yanımızda olmayan şansı da böyle devam ederek yanımıza almış olacağız. Önümüzdeki maçlarda da takımımızın yapacağı bu olacak" diyerek sözlerini tamamladı.