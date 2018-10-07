Şenol Güneş: Kazanma anlayışımızı yansıtmamız lazım

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Kazanabilecekleri maçta 2 puan kaybettiklerini belirten Güneş, ''Sayısal eksiklik olsun, olmasın her maçı kazanma anlayışımızı yansıtmamız lazım. İkinci yarı daha karakterli oyun ortaya koyduk. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Pozisyonlar bulduk. Goller de bulduk. Rakip son dakika golü buldu" ifadelerini kullandı.

Gündüz U21 takımları arasında oynanan maçın ardından çıkan gerginliğin sorulması üzerine Güneş, hiçbir takımı suçlamak istemediğini ama 50 yıldır futbolun içinde olduğunu ve değişen hiçbir şeyin olmadığını söyledi.

Maçta çok sayıda sarı kart görülmesinin sorulması üzerine, bu konu hakkında bir şey söylemeyeceğini ifade eden Güneş, ''Ben bir şey konuşmak istemiyorum. Keşke kazanabilseydik. Şartlar ne olursa olsun, 10 kişi olalım veya olmayalım kazanmamız gerekir" dedi.