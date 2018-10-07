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'in 8. haftasında Evkur sahasında Demir Grup 'u ağırlıyor.

Giriş Tarihi: 7.10.2018 13:30 Güncelleme Tarihi: 7.10.2018 13:33
Yeni Malatyaspor - Sivasspor [CANLI]

'in 8. haftasında Evkur sahasında Demir Grup 'u ağırlıyor.

Saat 13:30'da başlayan maç Yeni Stadyumu'nda oynanır ve hakem tarafından yönetiliyor. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanan maçı sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık, Buğra, Muniru, Donald, Aleksic, Guilherme, Adem, Khali.

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Douglas, David Braz, Bjarsmyr, Ziya, Medjani, Pybalka, Hakan, Robinho, Emre Kılınç, Muhammet

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