Yeni Malatyaspor - Sivasspor [CANLI]

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor.

Saat 13:30'da başlayan maç Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanır ve hakem Bülent Yıldırım tarafından yönetiliyor. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanan maçı sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık, Buğra, Muniru, Donald, Aleksic, Guilherme, Adem, Khali.

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Douglas, David Braz, Bjarsmyr, Ziya, Medjani, Pybalka, Hakan, Robinho, Emre Kılınç, Muhammet

