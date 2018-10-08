Beşiktaş, Konya deplasmanında kaçamadı

MAÇIN RÖNTGENİ

1- MALMÖ maçının bitiş düdüğünden 68 saat sonra 3300 km uzakta olan Konya deplasmanında sahaya çıkan Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 2-1'e çevirse de beraberliğe razı geldi.

2-KONYASPOR'DA 18. dakikada Skubic'in ortasında Yatabare altıpasın içinden topa dokunamazken, pozisyon karşılaşmanın ilk ciddi atağı oldu.

3-BEŞIKTAŞ'A karşı uzun süre oyun üstünlüğünü sürdüren Konyaspor Vida'nın atıldığı pozisyonda Yatabare'nin penaltısı ile golü bulurken, aynı Yatabare 48'de kazanılan diğer penaltıyı direğe nişanladı.

4-KARŞILAŞMAYA etkisiz başlayan Beşiktaş 35. dakikada ilk şutunu atabildi. Kartal ilk isabetli şutunu 45. dakikada, ilk isabetli ortasını ise ancak 79. dakikada buldu.

5-İKINCI yarıda oyuna Lens ve Oğuzhan'ı alan Şenol Güneş dokunuşuyla maçın da seyrini değiştiren isim oldu.

6-OĞUZHAN oyuna girdikten 4 dakika sonra Love'a gol pasını verdi. 1 dakika sonra da sahne alan Lens takımını 2-1 öne geçirdi.

7-YENILEN goller sonrası pes etmeyen Konyaspor uzatmalarla beraber 17 dakikada net 3 pozisyon yakaladı. Birini Gökhan çizgiden çıkardı. 90+4'te ise Hurtado 2-2'yi getiren golü attı.

VİDA SADECE BEŞİKTAŞ'TA KIZARDI!

Beşiktaş'a gelmeden önce oynadığı 357 maçta hiç kırmızı kartı olmayan Domagoj Vida, siyah-beyazlı takımla çıktığı 28 karşılaşmada çok farklı bir görüntü sergiledi. Hırvat stoper Beşiktaş formasıyla 2 kırmızı kartla cezalandırıldı. Öte yandan Beşiktaşlı futbolcular Süper Lig'de oynadığı son 4 maçın 3'ünde kırmızı kart gördü (Medel, Caner, Vida

DEPLASMANDA 6 PUAN KAYIP

Beşıktaş, bu sezon dış sahada 8 maça çıkarken 2 galibiyet alabildi. Siyah-beyazlılar, ligde Erzurum'u, Avrupa'da ise Torshavn'ı mağlup etti. Kartal, 4 maçtan beraberlikle, 2'sinden yenilgi ile ayrıldı.

VİDA SADECE BEŞİKTAŞ'TA KIZARDI!

Beşiktaş'a gelmeden önce oynadığı 357 maçta hiç kırmızı kartı olmayan Domagoj Vida, siyah-beyazlı takımla çıktığı 28 karşılaşmada çok farklı bir görüntü sergiledi. Hırvat stoper Beşiktaş formasıyla 2 kırmızı kartla cezalandırıldı. Öte yandan Beşiktaşlı futbolcular Süper Lig'de oynadığı son 4 maçın 3'ünde kırmızı kart gördü (Medel, Caner, Vida)

AVRUPA DÖNÜŞÜ GALİBİYET YOK

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlar sonrası ligde hiç kazanamadı. Siyahbeyazlı ekip, bu karşılaşmalarda 1 yenilgi ve üç beraberlik aldı.

DK. 30 YATABARE 1-0

Ömer Ali Şahiner'in şutunda Vida altıpas içerisinde topa elle müdahale etti. Hakem penaltı noktasını gösterirken atışı kullanan Yatabere Konyaspor'u öne geçirdi

DK. 79 LOVE 1-1

Oğuzhan, sağdan ceza sahası içine ortasını yaptı. Arka direkte topa hareketlenen Love, kafa vuruşu ile skora denge getirdi.

DK. 80 LENS 1-2

Rakibinden sıyrılıp, Babel'i gören Lens, penaltı noktası üzerinde topu takım arkadaşından tekrar aldı. Bekletmeden sert bir vuruş yaparak Beşiktaş'ı öne geçirdi.

DK. 90+4 HURTADO 2-2

Konyaspor'un sağ taraftan kullandığı köşe atışında Skubic, kafayla topu arka direğe gönderdi. Meşin yuvarlağa hareketlenen Hurtado kafayla maçın skorunu belirledi.

BİR SORU BİR CEVAP: FATİH DOĞAN

28.dakikada Vida'nın kırmızı kartı gelince, Medel de stopere çekilince özellikle orta sahada Atiba'nın yükü daha da arttı. Beşiktaş yıkılmadı ise temelinde Atiba'nın özverili futbolunun payı büyük... Beşiktaş'ın maçı çevirmek için gösterdiği reaksiyonun iki nedeni var. Soyunma odası motivasyonu ve sonradan oyuna giren Lens ile Oğuzhan'ın olumlu katkısı. İkincisi Ümit Öztürk'ün ikinci yarı Medel'in Uğur'la yere düşmesine zorlama hatta uydurma bir penaltı vermesi. Gol olsa Beşiktaş'ın direnci kırılırdı. Oyuncu değişiklikleriyle birlikte Beşiktaş 2-1'i de buldu. VAR'a da bakıp yanlış kararlar veriyorlar. Vida'nın penaltı pozisyonu ikinci sarıdan kırmızı olması gerekirken direkt kırmızı gösterilmesi gibi. 10 kişilik Beşiktaş'ın bu oyunla 3 puanla ayrılması zorlama hatta kendi açısından zafer olurdu. 1 puan maçın hakkıydı.