Galatasaray'da Ryan Donk fırtınası

TAKIM ARKADAŞLARI VE TEKNIK HEYETTEN ÖZEL KUTLAMA

Antalya lya'da 0-0 giden maçta önce Feghouli'yi sonra Maicon'u oyuna alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim , son değişiklik hakkını Muğdat Çelik'ten yana kullanmaya hazırlanıyordu. Kenarda ısınan Muğdat, ismini duyunca yedek kulübesine yöneldi.Donk da oyuna girdikten 3 dakika sonra topla buluştuğu ilk pozisyonda golü attı.

4-1 kazanılan Kasımpaşa maçında ön liberoda Fernando'nun boşluğunu dolduran, 3-0'lık Lokomotiv Moskova zaferinde Maicon'un yerine stoperde başarıyla oynayan Ryan Donk, Antalya'da Eren Derdiyok'u aratmadı. Forvet gibi kafa golünü atan Hollandalı yıldız, 1-0'lık galibiyetin ardından soyunma odasında kahraman gibi karşılandı. Takım arkadaşları ve teknik heyet, Donk'u tebrik ederken Muslera'ya takıldı ve "Dikkat et Nando! Sıra kalede! Donk eldivenleri her an senden alabilir'' esprisini yaptı. Soyunma odasındaki kahkaha sesleri, İstanbul'a dönüş yolculuğunda da devam etti.

'KARİYERİMİN EN ANLAMLI GOLÜ'

ANTALYA'DA galibiyet golünü atan Donk, stat çıkışında SABAH'a konuştu. Terim'in desteğinin çok önemli olduğunu söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, "G.Saray'da zor zamanlarım oldu. Ama Fatih hoca tekrar kapıları açtı" dedi. Hollandalı, "Daha önce hiç forvet oynadın mı?" sorusuna ise, "Hiç forvet başlamadım ama oyun içinde forvete destek vermiştim. Kasımpaşa ve Club Brugge'de de gol attım ama bu gol kariyerimin en anlamlı golü oldu" yanıtını verdi.

ÜCRETİNİ AMORTİ ETTİ!

SEZON başında Donk'un sözleşmesini 1+1 yıl uzatan Galatasaray'da Hollandalı oyuncunun 1.5 milyon Euro olan garanti ücreti 1.895 milyon Euro'ya çıkartıldı. Donk, Antalya'daki galibiyet golü ile TFF'den 2.6 milyon TL bonus gelmesini sağladı ve kendisine yapılan zammın karşılığını verdi.

TAKIMA 3 GÜN İZİN

MILLI araya 3 puanla giren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularına 3 gün izin verdi. Sarı-kırmızılılar, çarşamba günü yapacağı antrenmanla, Bursaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

ŞAMPİYONLUK ALAMETI!

HÜCUM futbolu ile özdeşleşen Fatih Terim, Galatasaray'a asıl dokunuşu, savunmada yaptı. Terim yönetiminde geçen sezon ve bu sezon ligde toplam 26 maça çıkan Cimbom, kalesini 13 kez gole kapadı. G.Saray kariyeri incelendiğinde Terim, yüzde 50 gol yememe oranına UEFA Kupası'nın kazanıldığı 2000'de ve şampiyon olunan 2011-12 sezonlarında ulaşmış, 26 lig maçının yarısında rakiplerine geçit vermemişti.