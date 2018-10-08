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Güneş yalnız bırakmadı

Giriş Tarihi: 8.10.2018
Güneş yalnız bırakmadı
Trabzonspor 'ın önceki gün vefat eden annesi , dün memleketi 'da toprağa verildi. Şefika Karaman'ın naaşı, cenaze aracıyla merkez Selçuklu ilçesindeki Musalla Mezarlığı'na getirildi. Burada taziyeleri kabul eden Ünal Karaman'ın oldukça üzgün olduğu gözlendi. Cenaze törenine katılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de Ünal Karaman'a taziyelerini iletip, acısını paylaştı. Şefika Karaman'ın cenazesi, mezarlık içindeki namazgahta öğlen kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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