Güneş yalnız bırakmadı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman
'ın önceki gün vefat eden annesi Şefika Karaman
, dün memleketi Konya
'da toprağa verildi. Şefika Karaman'ın naaşı, cenaze aracıyla merkez Selçuklu ilçesindeki Musalla Mezarlığı'na getirildi. Burada taziyeleri kabul eden Ünal Karaman'ın oldukça üzgün olduğu gözlendi. Cenaze törenine katılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de Ünal Karaman'a taziyelerini iletip, acısını paylaştı. Şefika Karaman'ın cenazesi, mezarlık içindeki namazgahta öğlen kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.