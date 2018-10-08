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: "Kısa süre içerisinde kendi takımımı yönetmek istiyorum"

'ta 'in yardımcılığını yapan , İspanyol basınına açıklamalarda bulundu ve geleceği hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 8.10.2018 13:07 Güncelleme Tarihi: 8.10.2018 13:19
Guti: Kısa süre içerisinde kendi takımımı yönetmek istiyorum

'ta 'in yardımcılığını yapan İspanyol adamı , İspanyol basınına konuştu.

Başarılı futbol adamı Beşiktaş'ta çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu söylerken, "Her şey harika gidiyor. Fantastik bir antrenörler çalışıyorum. Oldukça tecrübeli ve bana pozitif şeyler katıyor" dedi.

Beşiktaş'a gelme sebebini açıklayan Guti, "Real Madrid akademisinden ayrıldım çünkü gelişimimi sürdürmek ve kısa süre içerisinde kendi takımımı yönetmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Guti geleceği hakkında ise aceleci olmadığını ifade ederken, "Bu konular aceleci olmamak lazım. Şu anki durumumdan memnunum. Futbolda ne olacağını bilemezsiniz. Burada kalacağım diyemem ama şu anda olduğum yerden memnunum" dedi.

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