Malatya’da dört dörtlük maç

SÜPER Lig'de Evkur Yeni Malatya
spor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan maç son dönemde görülmeyen bir mücadeleye sahne oldu. Son ana kadar heyecanın bitmediği karşılaşma 4-4'lük beraberlikle bitti. Malatya, Mina'nın
golüyle açılışı yaptığı maçta Yiğido, Muhammet ve Robinho'nun (2)
golleriyle soyunma odasına 3-1 üstün girdi. Sivas'ta iki asist yapan Douglas 52'de kırmızı kart gördü
. 67'de Donald
farkı bire indirdi: 2-3. Sivas, Muhammet'in
kaçırdığı penaltından 2 dakika sonra 75'te Hakan
ile skoru 4-2'ye taşıdı. Maçı bırakmayan Malatya, 77'de Adem
, 80'de ise Eren
ile 4-4'lük eşitliği sağladı. Son dakikalarda başka gol gelmeyince maç bu skorla bitti.