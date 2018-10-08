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’da dört dörtlük maç

Bu maçta her şey vardı... Müthiş bir mücadele, toplam 8 gol, 1 kırmızı kart, 1 kaçan penaltı

Giriş Tarihi: 8.10.2018
Malatya’da dört dörtlük maç
SÜPER Lig'de Evkur Yeni spor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan maç son dönemde görülmeyen bir mücadeleye sahne oldu. Son ana kadar heyecanın bitmediği karşılaşma 4-4'lük beraberlikle bitti. Malatya, Mina'nın golüyle açılışı yaptığı maçta Yiğido, Muhammet ve Robinho'nun (2) golleriyle soyunma odasına 3-1 üstün girdi. Sivas'ta iki asist yapan Douglas 52'de kırmızı kart gördü. 67'de Donald farkı bire indirdi: 2-3. Sivas, Muhammet'in kaçırdığı penaltından 2 dakika sonra 75'te Hakan ile skoru 4-2'ye taşıdı. Maçı bırakmayan Malatya, 77'de Adem, 80'de ise Eren ile 4-4'lük eşitliği sağladı. Son dakikalarda başka gol gelmeyince maç bu skorla bitti.
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Malatya’da dört dörtlük maç
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