Şampiyonluk konuşmam

Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, Başakşehir
maçı sonrası şunları söyledi:
Takım ruhunu sahaya yansıttık. İlk yarıda 4, ikinci yarıda 5 pozisyonumuz var ama skor yapamadık. Kazanmayı hak etmiştik.
Hakemler
ofsayt dediyse ofsayttır. Böyle şeyler olabilir. Pozisyon ne olursa olsun, maçla ilgili fikrim değişmez.
Bu hafta zor kararlar alındı. Uzun yıllardan gelen alışkanlıklar var.
Şampiyonluk
konuşmak istemiyorum. Çünkü bu doğru olmaz. Daha iyi performans gösteren bir takım olalım sonra neler olacağını göreceğiz.
Taraftarın
tepki vermesi normal. Beni eleştirebilirler. Sonuç itibarıyla esas mesele skorlar. NO! (Hayır)
Cocu, "19 şampiyonluğu olan takım küme düşme hattında istifayı düşünüyor musunuz" sorusuna "No" (Hayır) demekle yetindi