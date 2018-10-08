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Şampiyonluk konuşmam

Cocu, “Takım ruhunu sahaya yansıttık. İlk yarıda 4, ikinci yarıda 5 pozisyon bulduk.. Şampiyonluk konuşmak istemiyorum.. İstifa etmeyi de düşünmüyorum” dedi

Giriş Tarihi: 8.10.2018
Şampiyonluk konuşmam
Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, maçı sonrası şunları söyledi:
Takım ruhunu sahaya yansıttık. İlk yarıda 4, ikinci yarıda 5 pozisyonumuz var ama skor yapamadık. Kazanmayı hak etmiştik.
Hakemler ofsayt dediyse ofsayttır. Böyle şeyler olabilir. Pozisyon ne olursa olsun, maçla ilgili fikrim değişmez.
Bu hafta zor kararlar alındı. Uzun yıllardan gelen alışkanlıklar var.
Şampiyonluk konuşmak istemiyorum. Çünkü bu doğru olmaz. Daha iyi performans gösteren bir takım olalım sonra neler olacağını göreceğiz.
Taraftarın tepki vermesi normal. Beni eleştirebilirler. Sonuç itibarıyla esas mesele skorlar.

NO! (Hayır)
Cocu, "19 şampiyonluğu olan takım küme düşme hattında istifayı düşünüyor musunuz" sorusuna "No" (Hayır) demekle yetindi
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