Sıkıntı VAR

1-
Trnava
maçını kazanan 11'i bozmayan Cocu, dizilişle oynayarak çıktı Başakşehir
maçına... Reyes bu kez dörtlü savunmanın önünde görev yaptı. Fenerbahçe
belki de bu sezon ilk kez işin hem savunma hem hücum yönünde rakibinden üstün bir oyun sergiledi. 2-
Cocu, "Çok fazla değişiklik sevmiyorum" diyerek aynı kadroyla devam sinyali veriyor. Ancak Reyes ve Frey'in performansları 11 oynayacak seviyede değil. Oyundan çıkarken her ikisi de taraftardan tepki gördü. Bu sorun çözülmeli. 3-
Trnava
maçında tepki alan Ayew, Başakşehir önünde daha etkiliydi. Bu sezon ilk kez ivmesini yukarı doğru yükseltti. Ancak gol vuruşlarına daha fazla konsantre olmalı ve daha fazla çalışmalı. 4-
Eljif
belki de hat-trick yapacağı maçı gol atamadan bitirdi. Fenerbahçe adına maçın en iyilerindendi. Biraz daha şanslı olsa, sarı-lacivertlilere çok kritik üç puanı getirerek maçın yıldız ismi olabilirdi. Ama gayretiyle yine tam puan aldı. 5-
Başakşehir
takım olarak geçen yıl bıraktığı noktanın gerisinde... Bunda hem Adebayor'un hem Mossoro'nun temposunun düşüklüğünün etkisi büyük. Buna rağmen kazanacak pozisyonları buldular. Oturmuş takım avantajıyla Kadıköy
'den puan aldılar. 6-
Tablo
8 maç 8 puan... Fenerbahçe tarihinin en kötüsü. Ancak bu dönemde alınacak kararlar gelecekte daha büyük zararlara yol açabilir. Özellikle de Cocu takımı daha net tanıdığına dair mesajlar verirken. Teknik direktör değişikliği için acele edilmemeli. Taraftarlar Kadıköy'ü bu tezahüratla inletti: FORMAYI ÇIKARIN…
MAÇIN son dakikalarında tribünlerin bir kısmı "Ersun Yanal" diye tempo tutarken bir bölüm onları susturmaya çalıştı.
Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile tepkinin yönü futbolculara döndü. Kale arkasındaki 2-3 bin kadar taraftar, uzun süre tribünü terk etmedi ve "Formayı çıkarın s… gidin"
diye tezahürat yaptı. "En büyük taraftar futbolcular sahtekar"
diye bağıran tribünler "Ali Koç takımı buraya getir"
dedi. Reyes ve Frey ise oyundan çıkarken ıslıklandı.