Ver coşkuyu

1- Trabzonspor
maça iyi başlayamama kabusunu bu maçta da sürdürdü. İlk 15 dakikada ev sahibi takım oyunun kontrolünü elinde tutarken, ilerleyen dakikalarda özellikle Mustafa Yumlu'nun sakatlanıp çıkmasıyla oyun dengelendi. 2- Sezon başından beri Jose Sosa'yı oynatmada ısrar eden Trabzonspor teknik heyeti, nihayet bunun meyvesini topladı. Sosa tam 872 gün sonra enfes bir frikik golüyle, gol hasretine son verdi. Ayrıca Sosa kazanılan penaltı golünde de pozisyonun hazırlayıcısı olmanın yanı sıra savunmadan çıkardığı toplarla da takımının en öne çıkan ismi oldu. 3-Takım içerisinde yaşanan bazı sorunlar ve özellikle ekonomik anlamdaki sıkıntılara rağmen Trabzonspor'un saha içerisindeki bütünlüğü, oyuncuların birbiriyle yardımlaşması ilerleyen haftalar için umut vermeye devam ediyor. 4-Sağ bekin ortalıyor sol bekin gol atıyorsa nakış gibi işleyen bir savunma hattın var demektir. Trabzonspor savunması da Akhisarspor deplasmanında hem bu şekilde bir gol buldu hem de kusursuz oynadı. TRABZONSPOR GOLE DOYMUYOR
Trabzonspor dün geceki 3-1'lik galibiyetle ligdeki gol sayısını 17'ye yükseltti ve Kasımpaşa ile birlikte bu istatistikte zirveyi paylaştı. Bordo-mavililer 8 maçta bu rakama ulaşırken, Galatasaray (4-0), Kasımpaşa (4-2) ve Sivasspor (3-1) galibiyetlerinin yanı sıra dünkü 3 golle, sadece 4 maçta 14 gole ulaştı. SOSA SİFTAH YAPTI
Akhisarspor'a harika bir frikik golü atan Jose Sosa, Trabzonspor formasıyla da siftah yaptı. Daha önce 4 asisti bulunan Arjantinli maestro maçın ardından, "Buraya kazanmak için gelmiştik ve kazandık"
diye konuştu. TUTUK BAŞLADIK AMA GALİBİYETİ HAK ETTİK
Teknik direktör Ünal Karaman
'ın annesinin vefatı nedeniyle Akhisar deplasmanında Trabzonspor'un başında sahaya çıkan antrenör Hüseyin Çimşir, "Öncelikle bu galibiyeti Ünal hocaya armağan edelim. Belki bir nebze olsun acısını dindirmiş oluruz. İki yarıya da biraz tutuk başladık. Ancak Sosa'nın golü ile birlikte oyun bizim elimize geçti. Maçın geneline bakıldığında kazanmayı hak eden bizdik"
ifadesini kullandı. AKHİSARSPOR'U BOŞ GEÇMİYOR
Burak Yılmaz'ın en az 5 kez karşılaştığı rakipler arasında, attığı gol sayısı oynadığı maç sayısından fazla olan tek takım Akhisarspor... Daha önce 8 karşılaşmada 9 kez Akhisar ağlarını sarsan bordo-mavili futbolcu, dün de penaltıdan bulduğu golle çift haneli rakama ulaştı. İŞTE MAÇIN GOLLERİ
Dakika 35 SOSA 1-0: Kaleyi karşıdan gören bir noktadan Sosa'nın serbest vuruşu ağlara gitti. Dakika 43 BURAK 2-0: Rodallega'nın düşürülmesi ile kazanılan penaltıyı Burak Yılmaz gole çevirdi. Dakika 67 NOVAK 3-0: Trabzonspor sağ beki Pereira'nın ortasını, sol beki Novak arka direkte kafa ile ağlara yolladı. Dakika 77 SELEZNOV 3-1: Akhisarspor'un kullandığı serbest vuruşta top barajdakı Burak'ın eliyle buluştu. Hakem Meler, 'VAR' ile penaltı dedi ve Seleznov golü attı.