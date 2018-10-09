Alışkanlık yaptı!

Beşiktaş
'ın 10 kişi kaldığı Konyaspor karşısında ortaya koyduğu mücadele alkış
aldı ancak bu
sezonki en belirgin üç hastalık yine kendini
gösterdi. Bu sezon lig maçlarının sadece 3'ünün ilk yarısını önde kapatan
siyah-beyazlılar için en önemli sıkıntı,
ilk yarılarda oynanan oyunun yetersizliğiydi.
Bu sezon göze çarpan bir diğer
olumsuz yönü de kalesini kapatamaması
ve neredeyse her maçta gol yemesi oldu. Kartal, 8 karşılaşmada 10 gol ile maç başına yediği gol ortalamasını 1.25'e yükseltti.
Konyaspor maçı öncesinde lig
ve Avrupa'da 7 deplasmandan 2 galibiyet
çıkartabilen Beşiktaş, Konyaspor ile berabere
kalınca üst üste 5. deplasmanı galibiyet göremeden kapatmış oldu.
İki kulvarda
çıktığı 8 deplasmanda 2 galibiyet, 2
yenilgi ve 4 beraberliğe imza attı. ŞENOL GÜNEŞ: BU OYUN HEDEFE GÖTÜRÜR
Beşıktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Konya maçı sonrası soyunma odasında oyuncularını tebrik etti. 10 kişi kalmalarına rağmen takımın gösterdiği reaksiyonu öven Güneş, "Hepiniz karakter ortaya koydunuz. Yeter ki hep böyle oynayın o zaman hedefimize ulaşırız" diye konuştu. Bu arada milli maç arası nedeniyle takıma üç gün izin veren tecrübeli çalıştırıcı, kendisi de memleketi Trabzon'un yolunu tuttu ve burada bir iş yerinin açılışına katıldı. GUTİ: HARİKA BİR HOCANIN YANINDAYIM
Malmö
ve Konya maçlarında kulübedeki yerini almayan ve bu nedenle görevi bıraktığı dedikoduları çıkan Beşiktaş yardımcı antrenörü Guti, Marca'ya konuştu. İspanyol yıldız, "Türkiye'ye gitme sebebim, en kısa sürede bir takım çalıştıracak seviyeye gelmekti. Yılların tecrübesine sahip müthiş bir antrenörle çalışıyorum. Bana pozitif anlamda çok şey katıyor. Beşiktaş'ta ne kadar kalacağımı bilmiyorum" dedi. GÖKHAN KORKUTTU
Konya deplasmanında müthiş bir performansa imza atan Beşiktaşlı Gökhan Gönül
, İstanbul dönüşü takımı korkuttu. Havalimanında burnu kanayan tecrübeli oyuncuya, kulüp doktorları hemen müdahale ederken, maçtaki stresin kanamaya neden olabileceği ifade edildi. Oyuncu dün İstanbul'da kontrolden geçirildi ve korkulacak bir durum olmadığı öğrenildi.