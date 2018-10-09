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Alışkanlık yaptı!

’ta sezon başından bu yana 3 önemli sıkıntı baş ağrıtıyor. 1- Maçların ilk yarılarında rakibe karşı yetersiz kalıyor 2- Kaleyi kapatamıyor, her maç mutlaka gol yiyor 3- Son beş deplasmanda galibiyet yüzü göremedi

Giriş Tarihi: 9.10.2018
Alışkanlık yaptı!
'ın 10 kişi kaldığı Konyaspor karşısında ortaya koyduğu mücadele alkış aldı ancak bu sezonki en belirgin üç hastalık yine kendini gösterdi. Bu sezon lig maçlarının sadece 3'ünün ilk yarısını önde kapatan siyah-beyazlılar için en önemli sıkıntı, ilk yarılarda oynanan oyunun yetersizliğiydi. Bu sezon göze çarpan bir diğer olumsuz yönü de kalesini kapatamaması ve neredeyse her maçta gol yemesi oldu. Kartal, 8 karşılaşmada 10 gol ile maç başına yediği gol ortalamasını 1.25'e yükseltti. Konyaspor maçı öncesinde lig ve Avrupa'da 7 deplasmandan 2 galibiyet çıkartabilen Beşiktaş, Konyaspor ile berabere kalınca üst üste 5. deplasmanı galibiyet göremeden kapatmış oldu. İki kulvarda çıktığı 8 deplasmanda 2 galibiyet, 2 yenilgi ve 4 beraberliğe imza attı.

ŞENOL GÜNEŞ: BU OYUN HEDEFE GÖTÜRÜR
Beşıktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Konya maçı sonrası soyunma odasında oyuncularını tebrik etti. 10 kişi kalmalarına rağmen takımın gösterdiği reaksiyonu öven Güneş, "Hepiniz karakter ortaya koydunuz. Yeter ki hep böyle oynayın o zaman hedefimize ulaşırız" diye konuştu. Bu arada milli maç arası nedeniyle takıma üç gün izin veren tecrübeli çalıştırıcı, kendisi de memleketi Trabzon'un yolunu tuttu ve burada bir iş yerinin açılışına katıldı.

GUTİ: HARİKA BİR HOCANIN YANINDAYIM
Malmö ve Konya maçlarında kulübedeki yerini almayan ve bu nedenle görevi bıraktığı dedikoduları çıkan Beşiktaş yardımcı antrenörü Guti, Marca'ya konuştu. İspanyol yıldız, "Türkiye'ye gitme sebebim, en kısa sürede bir takım çalıştıracak seviyeye gelmekti. Yılların tecrübesine sahip müthiş bir antrenörle çalışıyorum. Bana pozitif anlamda çok şey katıyor. Beşiktaş'ta ne kadar kalacağımı bilmiyorum" dedi.

GÖKHAN KORKUTTU
Konya deplasmanında müthiş bir performansa imza atan Beşiktaşlı , İstanbul dönüşü takımı korkuttu. Havalimanında burnu kanayan tecrübeli oyuncuya, kulüp doktorları hemen müdahale ederken, maçtaki stresin kanamaya neden olabileceği ifade edildi. Oyuncu dün İstanbul'da kontrolden geçirildi ve korkulacak bir durum olmadığı öğrenildi.
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