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varsa yok gibi devam!

Giriş Tarihi: 9.10.2018
Arıza varsa yok gibi devam!
F.Bahçe-Başakşehir maçında Video Hakem Sistemi'nde yaşanan gündemini meşgul etti. Pek çok insan aynı soruyu sordu; 'Arıza giderilene kadar neden maç durmadı?' Uluslararası Futbol Birliği (IFAB) bu sorunun cevabını protokolünde açık bir şekilde vermiş durumda: "VAR sisteminde arıza olması halinde oyun devam eder ve hakemler VAR olmadan maçı yönetirler." Arıza ile ilgili ise şu açıklamayı yaptı: "Stadyum dışında bulunan VAR teçhizatına enerji veren kesintisiz güç kaynağında yaşanan arıza, kamera görüntülerinin aktarımını yapan medya taşıma cihazının kapanmasına neden olmuş, 5 dakika 40 saniye boyunca VAR sistemi devre dışı kalmıştır."
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Arıza varsa yok gibi devam!
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