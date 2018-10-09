Arıza varsa yok gibi devam!

F.Bahçe-Başakşehir maçında Video Hakem Sistemi'nde yaşanan arıza futbol
gündemini meşgul etti. Pek çok insan aynı soruyu sordu; 'Arıza giderilene kadar neden maç durmadı?'
Uluslararası Futbol Birliği (IFAB) bu sorunun cevabını protokolünde açık bir şekilde vermiş durumda: "VAR sisteminde arıza olması halinde oyun devam eder ve hakemler VAR olmadan maçı yönetirler."
Arıza ile ilgili ise TFF
şu açıklamayı yaptı: "Stadyum dışında bulunan VAR teçhizatına enerji veren kesintisiz güç kaynağında yaşanan arıza, kamera görüntülerinin aktarımını yapan medya taşıma cihazının kapanmasına neden olmuş, 5 dakika 40 saniye boyunca VAR sistemi devre dışı kalmıştır."