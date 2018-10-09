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Cocu’nun 60 dakika takıntısı

Teknik Direktörü , geride kalan 8 haftada sarı-lacivertlilerin oynadığı karşılaşmalardaki oyuncu değişikliklerinin çoğunu 60. dakikadan önce yapmıyor.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 10:09 Güncelleme Tarihi: 9.10.2018 10:10
Cocu’nun 60 dakika takıntısı

Sezon başında Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak göreve başlayan , şu ana kadar sahaya istenen futbolu yansıtamadı. Süper Lig'de 8 haftanın sonunda 15. sırada yer alan Cocu yönetimindeki sarı-lacivertliler, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Hollandalı teknik adam, oynattığı kötü futbolun yanı sıra yaptığı oyuncu değişiklikleri ile de dikkat çekti.

9 MÜSABAKADA 60'TAN SONRA DEĞİŞİKLİK

Teknik Direktörü Phillip Cocu, sarı-lacivertli ekibin başında çıktığı 12 müsabakanın 9'unda 60. dakikadan sonra oyuncu değişikliği yaptı. 47 yaşındaki çalıştırıcı, sadece Beşiktaş karşısında 56. dakikada Mehmet Topal-Eljif Elmas, Rizespor maçında 46. dakikada Aatif-Frey ve Başakşehir müsabakasında da 59. dakikada Frey-Benzia değişikliklerini yaptı. Cocu bu maçlar dışında hiçbir şekilde 60. dakikadan önce oyuna müdahale etmedi.

Phillip Cocu'nun 60. dakikadan sonra yaptığı değişiklikler şöyle:

Fenerbahçe-Bursaspor: Soldador-Dirar (dk. 66)
Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Mehmet Ekici-Valbuena (dk. 63)
Göztepe-Fenerbahçe: Nabil Dirar-Barış Alıcı (dk. 64)
Fenerbahçe Kayserispor: Mehmet Ekici-Michael Frey (dk. 66)
Konyaspor-Fenerbahçe: Aatif-Eljif Elmas (dk. 66)
Benfica-Fenerbahçe: Valbuena-Mehmet Ekici (dk. 61)
Fenerbahçe-Benfica: Mehmet Topal-Barış Alıcı (dk. 65)
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe: Aatif-Barış Alıcı (dk. 64)
Fenerbahçe-Spartak Trnava: Reyes-Şener, Ayew-Valbuena (dk. 76)

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Cocu’nun 60 dakika takıntısı
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