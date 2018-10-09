Fikret Orman konşuyor (Canlı)

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park'ta bir basın toplantısı düzenliyor.

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Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle:

"İlk günden beri Beşiktaş'a sahip çıktık, ilk işimiz hep bu oldu."

"Bursa'da taraftarımıza saldırdılar, en azından "üzüldük" denmesini beklerdik. Konya'da yaşanan olaylar... Bunlar altyapı çocukları... Saha içerisinde kavga olur, oyuncular oyuncularla kavga eder ama yöneticiler ve personelin karışması olmaz. Bununla ilgili çıkıp bir açıklama yapılmalıydı."

"VAR sistemi doğru bir sistem. Hatayı yapan bilgisayarlar olmaz, hatayı yapan insanlardır. VAR sistemi iyi bir şeydir, uygulaması rezalettir bu ülkede. Dünya Kupası'nda yüzde 99.3 başarıya ulaştı VAR sistemi. VAR'ın tek uygulanmadığı kulüp, Beşiktaş Kulübü. MHK bizim direkt muhatabımız değildir. Bizim muhatabımız TFF'dir. Hangi eğitimler veriliyor bu sistemle ilgili. VAR sistemiyle alakalı değil, hakemlerin eğitimiyle akalalı sıkıntı var. VAR'ı yöneten insanlar hata yapıyor, sistem hata yapmıyor. Hakem VAR yokmuş gibi yönetecek maçı. Son Konya maçında verilen penaltı komedi! VAR'a gidilip baklıyor, yine aynı. Her maçımızda bir şey var. Gayet iyi niyetle bakıyorum ve kasıt aramıyoruz dedim ama artık fikrimi değiştirdim. Ben iyi niyet falan aramıyorum artık. Herkes işini yapacak, bize laf yetiştirmeyecek, sahada işini yapacak. Eyyamcılıkla, günü kurtarmayla bu işler çözülmez. Her kulübün hakemleri var! Böyle bir şey olmamalı. Adil yönetim istiyoruz. İlk Kulüpler Birliği toplantısında gündeme getireceğim. Bir danışman getirelim yurt dışından ve bütün maçları izleyip raporlasınlar MHK'ye."

"Biz Federasyon'un kulüpleri değiliz, bizler için Federasyon var. TFF'nin tek misyonu 2024 mü? Kulüpler Birliği olarak 10'a yakın yazı yazdık. Bir tanesine cevap verilmedi. Cevap verilse Tahkim'e gideceğiz ama cevap verilmiyor. Yönetim Kurulu toplantısı yapılamıyor ve onun için de bu kararlar alınamadı diyorlar. Gecenin köründe toplantı yapılıp, talimat değiştirilip Caner'e ceza veriliyorsa biz isteyince neden toplantı yapılmıyor."