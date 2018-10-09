Göztepe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Ligin 8. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan Göztepe, 3 günlük iznin ardından topbaşı yaptı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Bektaş yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından 5'e 2 çalışan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Sakatlıklıkları bulunan Halil Akbunar, Lamine Gassama, Adama Traore ve Kerem Atakan Kesgin'in yanı sıra ülkelerinin milli takım kamplarında bulunan kaleci Beto ile Andre Poko idmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.