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'in görevine son verildi

TFF 2.Lig Kırmızı grupta mücadele eden , teknik direktör ile yollarını ayırdı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 16:20
Levent Eriş'in görevine son verildi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Menemen Belediyespor'a 1-0 yenilerek 6 hafta sonunda 2 puanla son sıraya demir atan 'da teknik direktör 'le yollar ayrıldı. Acil toplanan yönetim kurulu, kötü gidişatın ardından taraftarların istifasını istediği Eriş'in görevine son verdi.

Levent Eriş yaptığı açıklamada, "Ben istifa etmedim. Kulüp yönetimi görevime son verdi. Karara saygı duyuyorum. Futbolcularımla konuştum. Çocuklar, 'Durumu biz bu hale getirdik, biz düzelteceğiz' dedi. Ancak görevimden alındım" diye konuştu.

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Levent Eriş'in görevine son verildi
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