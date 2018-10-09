Phillip Cocu: Sonu ne olursa olsun...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, ülkesi Hollanda'da yayımlanan De Volkskrant'a konuştu. Hollandalı hoca, yeni kulübünün kendisinin alçakgönüllü karakterine uyup uymadığı sorusuna, "Nereden bakarsanız bakın, şu an farklı bir dünyada yaşıyorum. Takımın gelişimi düzgün bir şekilde sürüyor. Ben de kulüpte yüreğimi bu işe koymuş durumdayım. Koç ve Comolli ile birlikte farklı bir yapı kurmaya çalışıyorum. Bu başkanın uzun süreli bir vizyonu var. Ancak bunlar bir anda olacak şeyler değil. Zor bir durumun içerisindeyiz, takım istikrarsız. Gelen eleştirileri anlıyorum. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp çarpıcı bir dönüşümü tecrübe ediyor ve sonuçlar hayal kırıklığı" yanıtını verdi.

BU TECRÜBE BENİ ZENGİNLEŞTİRİYOR

Yaşadığı tecrübenin kendisi için zenginleştirici olduğunu belirten Fenerbahçe Teknik Direktörü, "Ben kendimi yeni bir projeye adamış durumdayım. Bu yolculuk bazı aksamalar olmadan gerçekleşmez, bunu biliyordum. Empoze edilen sınırlar içerisinde zor bir meydan okuma. Kendim için en kolay yolu seçmedim. Futbolcuyken de böyle yapmamıştım. Hiçbir şekilde Türkiye ile Hollanda'yı karşılaştıramazsınız. Fenerbahçe'de sonu ne olursa olsun, bu tecrübe benim için zenginleştirici" diye konuştu.

TOPAL 1.5 AY YOK!

Fenerbahçe'ye Mehmet Topal'dan kötü haber geldi. Tecrübeli futbolcu kasığındaki fıtık nedeniyle Almanya'da ameliyat olacak. A Milli Takım kadrosundan da çıkarılan Topal'ın 1.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu arada Almanya'da tedavi olan Tolga Ciğerci dün İstanbul'a döndü.