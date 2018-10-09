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hazırlıklarını sürdürdü

, 11 Ekim Perşembe günü Rize'de Bosna Hersek ile oynayacağı özel maç ve 14 Ekim Pazar günü Rusya ile deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 19:52
Türkiye A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ay-yıldızlı ekip tam kadro çalıştı.

Dün yapılan idmana katılamayan İspanya 1. Futbol Ligi'nde kariyerlerini sürdüren Okay Yokuşlu, Enes Ünal ve Serdar Gürler de bugün yapılan çalışmada yer aldı.

Antrenman öncesinde, ekim ayının, beyin felci farkındalık ayı olması sebebiyle Yıldız Çocuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki serebral palsi (beyin felci) hastaları, milli oyuncular ile bir araya geldi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

LUCESCU'DAN ŞIK HAREKETLER

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, idman öncesinde futbolcularla top oynadı.

Ay-yıldızlı oyuncular ile kısa bir süre paslaşan Rumen teknik adamın şık pasları dikkati çekti. Lucescu, idman öncesinde ve çalışma sırasında oldukça neşeli gözüktü.

Milli takım, ısınma hareketleri ile başladığı antrenmanda, koşunun ardından pas çalıştı. Ay-yıldızlı ekibin, basına kapalı bölümde ise çift kale maçla idmanı noktaladığı bildirildi.

Hazırlıklarının İstanbul ayağını tamamlayan A Milli Futbol Takımı, yarın sabah Bosna Hersek karşılaşması için Rize'ye gidecek. Ay-yıldızlı ekip, Rize'de akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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Türkiye A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü
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