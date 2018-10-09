Yeniden Arsene Wenger!

Süper Lig
'de milli araya girilirken Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun akıbeti merak ediliyor... Yönetimin, daha önce teklif götürdüğü Arsene Wenger
'i yeniden gündemine aldığı öğrenildi. Bir efsaneye dönüştüğü Arsenal'den geçen sezon sonunda ayrılan Fransız çalıştırıcı, ilk teklifi, "Bir süre dinlenmek istiyorum" diyerek kabul etmemişti.
Sarı-lacivertli yöneticilerin tekrar harekete geçtiği ve 69 yaşına girmeye hazırlanan Fransız teknik adamı ikna etmek için nabız yokladığı gelen haberler arasında... Wenger, 1996 Kasım ayında başına geçtiği Arsenal'i 22 sezon çalıştırmış ve üç kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı.