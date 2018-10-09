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Yeniden !

Fenerbahçe, Fransız teknik adamı ikna etmek için çaba sarf ediyor

Giriş Tarihi: 9.10.2018
Yeniden Arsene Wenger!
'de milli araya girilirken Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun akıbeti merak ediliyor... Yönetimin, daha önce teklif götürdüğü 'i yeniden gündemine aldığı öğrenildi. Bir efsaneye dönüştüğü Arsenal'den geçen sezon sonunda ayrılan Fransız çalıştırıcı, ilk teklifi, "Bir süre dinlenmek istiyorum" diyerek kabul etmemişti. Sarı-lacivertli yöneticilerin tekrar harekete geçtiği ve 69 yaşına girmeye hazırlanan Fransız teknik adamı ikna etmek için nabız yokladığı gelen haberler arasında... Wenger, 1996 Kasım ayında başına geçtiği Arsenal'i 22 sezon çalıştırmış ve üç kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
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