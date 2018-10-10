Ali Koç konuşuyor (Canlı)

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, kulüp televizyonunda gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

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Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"TOP ÇİZGİYİ GEÇMEDİĞİNDE..."

Puan tablosunda olmamamızın gereken bir noktadayız. Doğal olarak yönetimimiz, hocamız, sportif direktörümüz, yeni transferlerimiz tartışılıyor. Top çizgiyi geçmediğinde yaptığınız şeyler göz ardı ediliyor. Taraftara göre daha sabırlıyım ve geleceğe daha umutla bakıyorum.

"SİVASSPOR MAÇINA YENİ SPONSORLARLA ÇIKACAĞIZ"

Haftaya Sivasspor maçına yeni sponsorlarımızla çıkacağız. SPK'ya teşekkür ediyoruz, sermaye artırımına izin verdiler. Kaynak oluşturmamıza rağmen mart ayından sonrasını göremiyoruz. Kenetlenmezsek başarılarla dolu bir Fenerbahçe oluşturamayız. Beşiktaş ve Başakşehir maçlarının performanslarından memnunum. Rize ve Zagreb'deki performanslarımızı ise kabul edemiyorum.

"MAÇ SIRASINDA PROTESTOYU KABUL EDEMEM"

Taraftarımızın üzgün ve kızgın olmalarını anlıyorum. Çubuklu sahada mücadele ederken yuhalamak, ıslık çalmak kabul edilemez. Ben bu tutumu reddediyorum. 4 senedir başarı yok, bu sezon belki ondan dolayı birikmiş bir kızgınlık olabilir ama şartlar ne olursa olsun Fenerbahçemize sahip çıkmalıyız. Protesto olacaksa da maç bittikten sonra olsun. Bu sadece Fenerbahçe'ye zarar verir. Belki haklısın üzgün ve kızgın olmakta ama böyle tepki vermekte haklı değilsiniz.

"ERSUN YANAL BİZİM PLANLARIMIZDA YOK"

Ersun Yanal hocamız bizim planlarımızda yok. Bunun sebeplerini başka bir programda konuşabiliriz. Şu an böyle bir şey yok. Ne kendisiyle konuştuk ne de konuşmayı planlıyoruz. Sizlerden rica ne olur bu sevdaya bir son verin. Bunun pek bir faydası olmuyor.

Görevine son verilen yardımcı hocaların neden gönderildiğine gelelim. Biz buraya bir düzen değiştirmeye geliyoruz. Sezon başında Aykut hoca ile konuştuk. Konuştuğumuz konulardan biri de teknik ekipti. Hoca teknik ekibinin iyi olduğunu söyledi. Comolli de teknik kadroyla konuştu ve onun da raporu olumluydu. Yumuşak bir geçişle teknik kadronun kalmasının geçiş döneminde bize yardımcı olacağını düşündük orta vadede. Aykut hoca da onların haklarının korunmasını istedi. Ben bir takıma geçene kadar onların işi olmayacak, ben bir takımla anlaşınca da onları yanıma alırım dedi. Bu ekip sezon açılışı öncesi istifa etti. Biz de Aykut hocayı aradık ve bir yanlış anlaşılma mı oldu dedik. Daha sonra tekrardan anlaşıldı ve onlarla devam edildi. Biz ne yapsak karşı konulmaya çalışıldı. Bu maalesef bazı oyunculara da yayıldı ve olumsuz etki yaptı.

7-8 kişilik bir ekip bu geçen seneden kalan ekip. 28 Haziran'da başladık çalışmalara. Arda Keskin adlı arkadaşımıza salon çalışmaları görevi verildi. Teknik direktör bu çalışmaları yetersiz bulunca görevine son verildi. Bu gelişme geçen hafta yollarımızı ayırdığımız 3 kişiye olumsuz etki yapıyor. Erwin Koeman'ın gelişiyle Turgay Altay'ın bazı görevlerei Erwin'e verildi. Bu olay sonrası bu ekip fark edilir bir şekilde teknik kadroya yardım etmemeye başlıyor. Turgay Altay'ın "Bana ne, benim sorunum mu, Fenerbahçeliler düşünsün" diye aleni bir şekilde tepkiler veriyor. Saha antrenmanları sırasın umursamaz tavırlar sergiliyorlar. Oyuncular maça biz yorgun çıkıyoruz diye ifade ediyorlar ve bunu Alper Aşçı'ya iletiyorlar. Alper Aşçı da bunun teknik direktörün isteği olduğunu söylüyor. Futbolcuların bu tepkisi teknik direktöre iletilmiyor. Yapılan çalışmaların yanlış olduğu ve sakatlıklara neden olabileceği tespit ediliyor. Konya maçı öncesinde performans antrenörü Alper Aşçı'nın görev tanımı değiştiriliyor. Antrenman planlarına da karışmaması ifade ediliyor. Ne oluyorsa bundan sonra oluyor. Bu kişiler motivasyon düşürücü davranışları artarak devam ediyor.

Beşiktaş maçı öncesi pek çok konuda eleştirel ifadeler kullanarak takımın bileşenlerini olumsuz etkilemek için aleni bir çaba sarf ediyorlar. Maç öncesi primin yetersiz olduğunu söylüyorlar. Maça gidiyorlar, soyunma odasına gidiyorlar. Soyunma odasında yerde bir halı var. Bu halı ne diyorlar? "Bugün Beşiktaş bizi yenecek ve hocanın cenazesini bu halıya sarıp göndereceğiz" diyorlar. "Bu takımın kalitesi yok, Beşiktaş'ı yenemeyiz" diyorlar.

Trnava maçı öncesi kamp yapılan otelde teknik ekipteki kişilere mobbing yapacak şekilde safınızı belli edin diyorlar. Maç öncesi Turgay Altay "yönetimden bilgi aldım, hocanın görevden alınacağı tarih belli" diyor. Trnava maçında da yine aynı halı var. "Bu kez hocanın cenazesini kaldıracağız" diyorlar. Maçı kazanıyoruz, ertesi sabah Fenerliler yüzünüz gülüyor, maçı kazandınız ya" ifadelerini kullanıyorlar.

İçeriden dışarıya bilgi sızdığı diye bir şüphemiz var. Cuma günü mesai saati bitiminde son verdik görevlerine. Eşyalarını bile toplayamadılar denildi ama bunu biz hazırlıksız yakalansınlar diye bilerek yaptık. Bu arkadaşlardan birinin bilgisayarından gördüğümüz kadarıyla bütün antrenman bilgileri dışarıya sızdırılıyor. Fenerbahçe.org uzantılı mail adresinden gmail uzantılı bir mail adresine gönderiliyor bilgiler. Samandıra'daki bilgisayar sisteminde bütün bilgiler var. Geçen senenin bütün idman verileri ve performans dataları da ironik bir şekilde silinmiş! Niye böyle dediğimizde de yeterli hafıza yok diyorlar. Bir taraftan mevcut bilgiler dışarı sızdırılıyor bir taraftan da geçen senenin bilgileri siliniyor.

Hocayı beğenmeyebilirsiniz, zayıf bulabilirsiniz ama siz oradan ekmek yiyorsanız sadakat göstermelisiniz. Görünen o ki bu arkadaşlarla sıkıntılı bir süreç yaşayacağız. Her zaman her şeyi aynı anda söylemiyorum. Bekliyorum bakalım neler söyleyecekler. Bunun devamı da var. O zaman onları da açıklarız.

Müjdat Yetkiner konusuna gelelim.. Geçen gün bir televizyona bağlanmış, ben sonradan izledim. Olay 4 Haziran'da yaşanıyor. 4 ay sonra ne hikmetse bir şekilde bu konu gündeme geliyor. Diyor ki ben küfür etmedim. Fenerbahçe'de çok uzun süreler hizmet etmiş Müjdat Yetkiner'in hakkını yemişiz gibi bir hava estiriliyor. 4 Haziran... seçimler bitmiş, sonuçlar belli. Müjdat hoca da açık sözlüdür. Ben Aziz Yıldırımcıyım diyor. Olabilir. Seçim günü galiba 28. sandıkta çalışan bir görevliye saldırma girişiminde bulunuyor. Ertesi gün Dereağzı'nda hem bana hem de bana oy verenlere pek çok insanın içinde elinde tespihle küfürler ediyor. Burada 10-12 yaş arasında altyapıdan çocuklar ve veliler de var. Hatta velilerden ikisi tutanak tutuyor. Yollarımızı ayırdık. Scouting performansına baksak da yolları ayırabilirdik. Ben olayı kişiselleştirmedim. Öyle yapsaydım kongre üyeliği iptal edebilirdim.